Un orologio per tutte le altitudini: Favre-Leuba Raider Bivouac 9000

Il 2017 è stato un anno molto particolare per Favre-Leuba. La seconda marca più antica di orologi svizzeri, infatti, ha compiuto 280 anni e per celebrare con tutti i crismi l’avvenimento, ha lanciato un orologio da polso che susciterà la brama di possesso degli scalatori: infatti il Raider Bivouac 9000 è in grado di misurare l’altitudine fino a 9.000 metri sul livello del mare. Del resto, la Casa, fondata nel 1737 in una piccola bottega a Le Locle, si è distinta da subito per lo spirito pionieristico, votato all’avventura e al coraggio di osare.

L’elemento che subito colpisce di questo orologio scolpito nel titanio è il quadrante grigio pietra con la grande lancetta per l’altimetria rossa dal potere ipnotizzante. La ricarica è manuale e i meccanismi sono stato progettati per misurare l’altitudine e permette una ricarica di 65 ore.

Il meccanismo dell’altimetro è molto semplice da leggere: la grande lancetta rossa indica l’altitudine su una scala di 3.000 metri suddivisa in step da 50 metri corrispondente alla corona esterna al quadrante. Una rotazione completa della lancetta rossa centrale indica una scalata di 3.000 metri con relativo aggiornamento del quadrante piccolo posto sulla destra.

L’indicatore della riserva di marcia è posto nella parte superiore (zona ore 12) dell’orologio e con step di 12 ore segnala con ampio anticipo la necessità di ricaricare l’orologio dopo 60 ore di utilizzo. Siccome tutte le grandi idee sono sempre semplici, il meccanismo dell’indicatore è stato realizzato con un bassissimo numero di componenti aumentando di conseguenza la sua affidabilità.

La cassa è composta da una rotante lunetta bidirezionale in alluminio anodizzato, è impermeabile fino a una profondità di 30 metri (equivalente a 3 bar) e ha un diametro di 48 mm. Il suo colore è quello della roccia perché pensato per chi ha fatto delle rocce il proprio rifugio naturale.