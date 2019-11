Tutto su Zhang Yiming, il 35enne diventato milionario grazie a TikTok

editato in: da

TikTok, l’app più popolare del momento, non ha solo creato una nuova generazione di web star, ma ha anche fatto la fortuna del suo creatore: Zhang Yimingun, diventato miliardario a soli 35 anni. Ingegnere informatico, classe 1983, ora ha un patrimonio netto di 16,2 miliardi di dollari che, secondo un’indagine Bloomberg, lo piazza al 13° posto della classifica delle persone più ricche della Cina.

Zhang è nato nella provincia cinese del Fujian e, nonostante la popolarità che ha raggiunto oggi grazie a TikTok, è una persona molto riservata, quindi si conosce poso della sua vita privata. Stando a quanto riportato da il South China Morning Post, Yimingun si è laureato alla Nankai University nel 2005, dove ha iniziato a studiare microelettronica prima di passare alla specializzazione in ingegneria del software. I suoi genitori erano dei dipendenti pubblici e lui ha sposato la sua fidanzata del college, dalla quale non hanno avuto figli (non ancora per lo meno).

Dopo l’U’Università ha lavorato per una startup di prenotazioni di viaggi chiamata Kuxun. “Sono stato uno dei primi dipendenti. All’inizio ero un ingegnere ordinario, ma nel secondo anno ero responsabile di circa 40-50 persone”, ha raccontato ai suoi dipendenti.

Zhang ha anche lavorato presso Microsoft prima di fondare ByteDance, nel 2012. La sua società è una delle più ricche al mondo, gestisce diverse piattaforme online e social network (tra cui – appunto – TikTok) e, secondo Pitchbook, oggi vale 75 miliardi di dollari.

Il primo progetto a cui ha lavorato ByteDance è stata un’app di aggregazione di notizie chiamata Toutiao. Zhang voleva creare una piattaforma di notizie i cui risultati fossero basati sull’intelligenza artificiale, separata dal motore di ricerca cinese Baidu. Il suo obiettivo, però, è stato chiaro fin da subito. Come ha spiegato in un’intervista pubblicata da Bloomberg 2017, la sua azienda non è nata per fare notizia ma per fare ricerca e sviluppare nuovi social media.

L’applicazione di maggior successo sviluppa da ByteDance rimane però oggi TikTok, lanciata con il nome di “Douyin” a settembre 2016 (nome rimasto tale in Cina). TikTok è ora l’app iOS non gaming numero 1 negli Stati Uniti ed è uno dei social network più popolari tra gli adolescenti anche in Italia. Basta pensare che ad oggi l’app è stata scaricata più di 1 miliardo di volte.

Il successo raggiunto da TikTok non ha dato alla testa al suo ideatore. Chi ha incontrato Zhang Yiming ha definito quest’ultimo come un uomo “pacato ma carismatico, logico ma appassionato, giovane ma saggio”. La sua prossima sfida? Far crescere TikTok anche all’estero, facendo conoscere la sua azienda in tutto il mondo. “Proprio come Google”, ha detto.

Intanto, a fronte del lavoro svolto, la fortuna di Zhang sta crescendo rapidamente. Basta pensare che nel 2018, da solo, ha guadagnato oltre 12 miliardi. Oggi, come già detto sopra, il suo patrimonio netto secondo Forbes ammonta 16,2 miliardi.