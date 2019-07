Turismo, Flavio Briatore parla ed è subito polemica: Italia non all’altezza

editato in: da

Sono troppo pochi i voli per portare i turisti in Sardegna, l’attacco di Flavio Briatore.

Il noto imprenditore ha pubblicato un post polemico su Instagram, in cui compaiono due immagini a confronto del traffico aereo sulle Baleari e sulla Sardegna. Mentre la mappa delle isole della Spagna è ricoperta dalle sagome degli aerei – i voli in arrivo – quella della Sardegna ne mostra appena quattro.

“Confronto traffico aereo Baleari e Sardegna. Passeggeri in arrivo a Olbia nel 2018 3 milioni. Ibiza: 8 milioni, Mykonos 1,5 milioni!!! Non c’è turismo in Sardegna, per trovare voli verso le Baleari non c’è problema. Per la Sardegna? Impossibile”, è il commento di Briatore alle immagini. Per l’imprenditore il punto debole del turismo sull’isola è proprio la scarsità dei collegamenti aerei.

Il post ha scatenato l’inevitabile dibattito, tra chi dà ragione a Briatore e chi invece lo critica, sottolineando che quello della Sardegna è un turismo diverso e più di élite. Meglio un mega yacht sulla Costa Smeralda che il turismo di massa che spesso invade le Baleari, è il ragionamento di alcuni.

“Se in Sardegna c’è un calo del turismo è colpa di chi decide per lei, hanno eliminato Meridiana da Olbia, hanno eliminato Ryanair da Alghero. Con una conseguente perdita di turisti che per noi sardi sono oro!!!! Se poi pensiamo al costo della nave, si deve rinunciare a venire in Sardegna”, si legge in un commento.

“Mykonos serve con un aeroporto minuscolo e indecente tutte le Cicladi, Ibiza è lì a servire tutto il turismo concentrato lì. Facile dunque vedere picchi di aerei su mappa soprattutto se i traghetti sono impercorribili come soluzione di arrivo diretto da altri Paesi. Poi se punti la mappa sul Gennargentu e seghi via Cagliari e il mare attorno a Sassari e Olbia dove gli aerei in hovering si ammassano è ovvio che sembra deserto”, risponde un utente criticando il post di Briatore, che in effetti non mostra i voli su Cagliari.

Un altro commentatore scrive: “Paragone non sostenibile. 100 aerei a Palma non spendono quello che un solo yacht spende a Porto Cervo. È una scelta! Giusta o sbagliata non discuto. Ma se avete voluto il turismo di super lusso, Billionaire in primis non potete lamentarvi del poco afflusso del popolo”.

“Ma in Sardegna siamo indietro 100 anni luce – scrive qualcun altro -, tutti si preoccupano di creare settore terziario (turismo)… ma nessuno crea niente. Tutti pensano a tassare gli ingressi nelle spiagge (determinate spiagge è più che giusto); creassero, o per meglio dire aumentassero collegamenti aerei e marittimi con prezzi dei biglietti inferiori a quelli di ora forse un qualcosa potrebbe cambiare… costa meno andare via dall’isola che arrivare”.

Il dibattito sicuramente non finirà qui, in attesa che arrivino risposte dalle istituzioni.