Super Bowl 2021, quanto hanno guadagnato Tom Brady e gli altri vincitori

Quando l’atleta diventa imprenditore: storie di successi e flop degli ex idoli sportivi

I Tampa Bay Buccaneers hanno vinto il Super Bowl 2021 contro i Kansas City Chiefs. La stella che ha brillato di più nella serata più importante dell’anno per il football americano e per gli Stati Uniti è stata quella di Tom Brady, quarterback di 43 anni nonché giocatore più vincente di tutti i tempi. Successi sportivi a parte, a farlo sorridere saranno stati anche i premi in denaro elargiti dalla NFL dopo la partita.

Super Bowl 2021, quanto hanno guadagnato i vincitori

I vincitori del Super Bowl, oltre alla gloria, hanno guadagnato 130 mila dollari a testa. Premio di consolazione anche per gli sconfitti, ricompensati con 65 mila dollari. Entrambe le rose contano 53 uomini a testa: questo significa che complessivamente i vincitori hanno guadagnato 6 milioni 890 mila dollari, il doppio dei secondi classificati (3 milioni 445 mila dollari).

Notevoli anche gli importi degli assegni staccati dagli sponsor per apparire negli spot. Uno spazio di 30 secondi, stando a Kandar Media, è costato tra i 5 e i 6 milioni di dollari. Inevitabile, visto l’incredibile share relativo all’evento, con milioni di americani (e non solo) davanti alla televisione o al computer. Uno spettacolo anche per tutto quello che riguarda lo show dell’intervallo.

Stipendio Tom Brady, quanto guadagna all’anno

Tom Brady è uno degli sportivi più famosi e pagati al mondi, come testimonia la classifica redatta da Forbes. Guadagna quasi 28 milioni di dollari all’anno (circa 23 milioni di euro), decisamente molto di più dei compagni di squadra Donovan Smith (17,25 milioni di dollari) e Jason Pierre–Paul (12,5). In questa classifica si tiene conto solamente dello stipendio, senza i guadagni ottenuti tramite gli sponsor.

Considerando tutta la squadra, sei atleti guadagnano più di 10 milioni di dollari a stagione, mentre nove superano i 5 milioni di dollari. Il ‘più povero’ è Brad Seaton: 660 mila dollari all’anno.

Tra le fila dei Kansas City Chiefs, invece, il più pagato è il grande rivale di Tom Brady, ossia il quarterback Patrick Mahomes: per lui 22,8 milioni di dollari all’anno. Percepisce poco più del compagno Chris Jones (21,5 milioni di dollari). A seguire Frank Clark (19 milioni) e Tyreek Hill (15,6 milioni). Sette giocatori superano i 10 milioni di dollari di guadagno, nove vanno oltre i 5 milioni. Il più “povero” è Anthony Gordon: 200 mila dollari.