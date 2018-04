Sei su Tinder? Oltre al partner da oggi trovi anche lavoro

editato in: da

Stanare l’anima gemella è così difficile che è meglio piuttosto mettersi l’anima in pace e cercare un lavoro: è decisamente più facile trovare un impiego che una persona con cui uscire, persino su Tinder. Tanto che a Eurowings, celebre compagnia low cost di Lufthansa, è venuta in mente un’idea geniale: offrire lavoro alle persone proprio sulla popolare app d’incontri.

Mi piace, non mi piace, descrizione interessante, questo proprio no. E così milioni di utenti “switchano” verso destra o sinistra a seconda dei loro gusti, sperando di trovare qualcuno con cui uscire. Ma non è meglio cercarsi un lavoro? Eurowings ha deciso di usare Tinder, la popolare app d’incontri, per offrire un impiego ai giovani che – tramite la piattaforma – possono inviare il loro curriculum ed essere chiamati per un colloquio. “Switchando” verso destra quando vi si para davanti il profilo della compagnia aerea, chiaramente!

«Utilizzare una piattaforma mobile come Tinder per raggiungere ulteriori candidati è digitale, moderno, al passo coi tempi e forse anche un po’ ammiccante: tutti attributi che ben si adattano a Eurowings – ha detto Michael Knitter, COO della società – Anche altri utilizzeranno Tinder per scopi comunicativi ma noi siamo la prima compagnia aerea ad utilizzare in maniera strategica la dating-app più amata dalla smartphone-generation».

Eurowings offre ai giovani contratti part-time o a tempo pieno nei ruoli di assistenti di volo, responsabili di cabina e piloti. La prova su Tinder è partita il 3 aprile, e sono molte le persone che più dell’anima gemella cercano d’incappare nell’annuncio della compagnia aerea. Non è la prima volta che Eurowings si serve dei social per trovare personale giovane, smart e al passo con i tempi. Piattaforme come Twitter e Facebook sono state terreno di sperimentazione per la sussidiaria di Lufthansa e la prova è andata bene dato che sono state assunte circa 2mila persone.

Eurowings è una compagnia aerea in rapida crescita, tanto che confida di aumentare il numero di aeromobili usati a 200 entro il 2019 ma, soprattutto, vuole continuare ad assumere ancora. «Chiunque venga a conoscenza della nostra realtà su Facebook, Twitter, Tinder o qualsiasi classico portale di offerte di lavoro può candidarsi per un impiego e diventare parte della nostra storia di successo».