Tennis: quanto guadagna il vincitore dello US Open 2018

L’Us Open è una delle competizioni di tennis più famose al mondo, ma quanto guadagna il suo vincitore?

Fra gli appuntamenti più attesi per gli appassionati di tennis c’è senza dubbio l’US Open, il quarto (e ultimo) fra i tornei del Grande Slam. Questa manifestazione si tiene fra agosto e settembre ed è composto da cinque categorie principali: doppio maschile, singolare maschile e femminile, femminile e misto. A questi tornei si aggiungono quelli per juniores e seniores. La competizione si svolge, sin dal 1978, tutti gli anni a New York sui campi di Flushing Meadows in cemento.

A prendere parte all’Us Open sono oltre 600 tennisti di professione fra uomini e donne, solo pochi di loro però riusciranno ad accedere al ricco montepremi. Quello del 2018, secondo le ultime notizie, sarà uno dei più alti fra i quattro Slam. D’altronde da anni il torneo americano si distingue non solo per la difficoltà della competizione, ma anche per i montepremi decisamente ghiotti. Il premio complessivo, per cui i tennisti più forti al mondo sono pronti a darsi battaglia, è pari a 40,9 milioni di dollari (ossia circa 35,7 milioni di euro). La cifra vale per tutti e due i sessi.

Come funziona la distribuzione del montepremi? Il vincitore del torneo si aggiudica un assegno di 3,8 milioni di dollari (3,32 milioni di euro), ma anche chi perde la finale non rimane di certo a bocca asciutta. Il finalista perdente nell’ultimo match infatti ottiene un premio di consolazione pari a 1,85 milioni di dollari (1,61 milioni di euro). I semifinalisti possono invece portarsi a casa un assegno da 925 mila dollari (808 mila euro). Chi arriva ai quarti di finale ottiene la bellezza di 475 mila dollari (415 mila euro), mentre chi si ferma agli ottavi ha diritto a 266 mila dollari (232 mila euro).

Non va male nemmeno ai tennisti che si fermano al secondo, al terzo e al primo turno, che ottengono rispettivamente 156 mila dollari (136 mila euro), 93 mila dollari (81 mila euro) e 56 mila dollari (49 mila euro). In sostanza basta finire nel tabellone principale per assicurarsi un ottimo guadagno.