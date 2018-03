Swatch compie 35 anni e si regala un nuovo modello cult

35 opere per 35 anni di storia e 3.535 modelli a edizione limitata. Non stiamo dando i numeri, ma i NUMBERS e con noi lo stanno facendo Swatch e l’artista Ugo Nespolo.

La loro è una storia iniziata negli anni Novanta, quando il maestro italiano crea i suoi primi due Swatch Art Special caratterizzati da uno stile giocoso, dinamico e accattivante. Lo stesso stile che troviamo nel modello di quest’anno e negli stilemi del linguaggio creativo del maestro. Infatti la storia si ripete anche nel 2018, ma con sfaccettature ancora più entusiasmanti. Lo SWATCH UGO festeggia i 35 anni della casa con un modello che sfoggia il numero 35 con le tipiche tonalità brillanti e audaci dell’artista e dando risalto al colore viola. Quest’ultimo non è un dettaglio da poco, infatti, checché ne possano pensare gli scaramantici teatranti e personaggi dello spettacolo in generale, l’Ultra Violet è stato eletto colore del 2018.

Il binomio Swatch – Nespolo però non si ferma alla creazione di un orologio. Infatti è in corso (dal 1° marzo al 1° maggio 2018) alla Cité du Temps di Ginevra la mostra NUMBERS, interamente concepita dal maestro. L’esposizione comprende 35 creazioni e presenta una vasta gamma di tecniche, riferimenti culturali e linguaggi. Una multidisciplinarietà compositiva e associativa che ben si avvicina allo stile di SWATCH che ha nel suo DNA l’intreccio di colori e stili provenienti da tutto il mondo. Il catalogo della mostra include un saggio del noto matematico e scrittore italiano Piergiorgio Odifreddi sui numeri e sull’opera di Nespolo.

La mostra è stata occasione per lanciare l’orologio SWATCH UGO. Racconta lo stesso Nespolo sul suo rapporto con Swatch: “Più che un orologio è un’ideologia, perché questo prodotto racconta l’idea che a rendere interessante l’arte sia anche la capacità di portarla dentro al mondo e non di lasciarla appannaggio esclusivo di qualche collezionista: è un’opera d’arte da polso.”