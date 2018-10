Gli Svizzeri sono i più ricchi al mondo: ecco la classifica con il patrimonio pro capite

editato in: da

L’ultimo studio della società di servizi finanziari Credit Suisse ha rivelato che gli svizzeri hanno il patrimonio medio per adulto più alto al mondo: si attesta a 530.240 dollari (pari a 526.700 franchi).

Seppur il patrimonio per persona sia leggermente diminuito rispetto all’anno precedente, gli abitanti della Confederazione rimangono sempre in vetta alla classifica, superando gli australiani, i quali hanno un capitale per individuo pari a 411.060 euro.

Gli svizzeri, come già molti sapevano, non se la passano, quindi, per niente male. Essi posseggono circa l’ 1,4% della ricchezza mondiale, tenendo conto che la popolazione alpina rappresenti appena lo 0,1% di quella del pianeta intero. Di conseguenza, un cittadino svizzero sarebbe ricco circa 11 volte rispetto a qualsiasi altro cittadino del mondo.

In particolare, nei 26 cantoni svizzeri vive circa l’1,8% delle persone più ricche al mondo ed oltre il 60% degli svizzeri possiede capitali superiori a 100mila dollari, mentre l’11% circa è milionario. Entrando ancora più nel dettaglio, si stima che siano circa 2650 persone a possedere oltre 50 milioni di euro, mentre 980 quelle che posseggono circa 100 milioni di dollari.

Come se non bastasse, in questi ultimi anni, il patrimonio medio di un adulto è aumentato del 129%, come emerge da una ricerca di Global Wealth Report 2018. Tuttavia bisogna tener conto che questo dato va calcolato sulla base dell’apprezzamento del franco sul dollaro, soprattutto negli anni tra il 2001 ed il 2013. Quindi, misurata sul franco, la ricchezza dei cittadini svizzeri è aumentata di circa il 39% tra il 2000 ed il 2018, a un tasso medio annuo di circa l’1,9%.

Nonostante si trovino in vetta alla classifica dei cittadini più ricchi al mondo, gli svizzeri detengono anche un altro record, molto negativo. Sono i più indebitati al mondo.

Secondo il Global Wealth Report, i tassi di interesse sono in continuo aumento, così come i conflitti sui mercati ed una politica che diventa sempre più populista, generatrice di tempeste e tensioni. Dai dati è emerso che il debito delle economie domestiche svizzere è pari a 738 miliardi di euro. In particolare, il rapport debito/pil supera oltre il 120%, un valore giudicato estremamente elevato. Soltanto i danesi e gli australiani hanno debiti maggiori (rispettivamente di 132,1% e di 131,2%).