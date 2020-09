Susanna Avesani Pinto, l’addio prematuro alla regina della moda

editato in: da

Addio a Susanna Avesani Pinto. Pioniera dei buyer della moda, un’icona a Milano e famosissima nelle piazze internazionali più famose del fashion system, è morta a soli 66 anni a causa dello shock anafilattico provocatole dalla puntura di una vespa.

Chi era Susanna Avesani Pinto

Avesani Pinto aveva debuttato giovanissima già nei primi anni ’70, fondando nel 1979 la sua azienda, Avesani srl, e arrivando a lavorare con grandissimi big, da Harrods e Henri Bendel a The Taubman Company.

Amica personale di Gianni Versace, Giorgio Armani e della famiglia Missoni, ha vissuto la nascita del successo della moda italiana nel mondo.

La celebre fashion consultant è stata punta da una vespa mentre si trovava con il marito in piscina, nella casa di Castell’Arquato, in provincia di Piacenza. La donna si è subito sentita male, fino a perdere conoscenza e andare in arresto cardiaco. Nonostante la rapidità dei soccorsi, è stata portata in terapia intensiva ma è spirata poco dopo.

La Avesani srl

La società da lei fondata, Avesani srl, ha lavorato per molti anni con Christina Ong nella negoziazione di accordi di franchising in Asia per il suo gruppo Club21 di Singapore, con brand del calibro di Giorgio Armani, Emporio Armani, Bulgari e Marni nel Regno Unito e nel Sud-est asiatico.

L’azienda, inoltre, è specializzata nella scoperta di nuovi brand, nella gestione degli acquisti, nella ricerca nel settore moda e nello sviluppo di private label.

Il marito, Silvio Pinto, figlio di Aldo Pinto, sposato con la stilista Krizia, ha subito voluto ricordare la straordinaria bravura della moglie nel far conoscere il Made in Italy in tutto il mondo. “Una donna speciale dalla grande carica umana, la cui scomparsa improvvisa ha lasciato uno shock profondo in amici di lunga data come Santo Versace, che la considerava di famiglia”, ha raccontato il marito in una intervista a MFF.