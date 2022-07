Fonte: ANSA Stallone chiede i soldi per Rocky: la denuncia dell'attore

“È un parassita”. Sylvester Stallone non ha usato giri di parole per attaccare Irwin Winkler, il produttore della saga “Rocky” accusato dall’attore della famosa saga di averlo defraudato dei diritti dei film. L’artista americano, infatti, in un lungo posto pubblicato sui social, si è sfogato e ha chiesto al produttore i guadagni avuti dal film, che negli anni ha conquistato tutti incassando miliardi di dollari.

Eppure, del grande successo ottenuto da “Rocky”, Stallone avrebbe visto “soltanto le briciole”. Lo stesso attore descrive infatti così i guadagni incassati dalla saga, alzando la voce e chiedendo quanto gli spetta.

La denuncia di Stallone su Rocky

Ad alzare il polverone sui mancati guadagni per “Rocky”, tra i sei film della serie e i successivi due spin off con “Creed”, è stato lo stesso Sylvester Stallone che sui social ha pubblicato un lungo sfogo. L’attore, infatti, ha voluto pubblicare un’immagine-caricatura del produttore Winlker, accusandolo di essere un parassita che si sarebbe impossessato dei diritti del film.

“Voglio ricevere almeno un poco di quel che è rimasto dei miei diritti prima che vadano solo ai tuoi figli. Questo sarebbe un atto di giustizia da parte di questo 93enne gentiluomo” ha scritto Stallone. Nel lungo sfogo ha poi puntualizzato che l’affare della proprietà intellettuale dei diritti per “Rocky” è “un argomento doloroso che mi mangia l’anima”. “Voglio lasciare qualcosa di ‘Rocky’ ai miei figli” ha sottolineato.

Il 76enne, secondo quanto emerge, ha infatti intascato solo i proventi dell’ingaggio del film, senza mai andare oltre con il mondo del copyright che invece appartiene a Winkler e che gli avrebbe concesso di incassare diversi milioni per anni, tanto da poter lasciare poi tutto in mano ai figli.

Lo sfogo, forse avvenuto in momento di rabbia, è stato successivamente cancellato dai social dallo stesso Stallone che ha rimosso il ritratto da serpente di Winkler pubblicato su Instagram.

Il patrimonio di Sylvester Stallone

Ma “Rocky” e polemica sui diritti a parte, a quanto ammonta realmente il patrimonio di Sylvester Stallone? L’attore è ovviamente conosciuto per il personaggio di Rocky Balboa, ma ha avuto successo nel mondo del grande schermo anche con “Rambo”. Tra i due franchise Stallone ha avuto più di dieci parti, incassando assegni che hanno fatto le sue fortune (qui vi abbiamo parlato del patrimonio di Rinat Akhmetov, l’uomo più ricco d’Ucraina).

Dalla prima parte da protagonista in “The Italian Stallion”, per il quale fu pagato appena 200 dollari per due giorni di riprese, a “Happy Days – La banda dei fiori di pesco” nel quale venne pagato con 25 magliette bianche e nessun contante a causa dei problemi di produzione della pellicola, Stallone ha fatto strada.

Con Rocky e Rambo, infatti, il 76enne ha raccolto milioni e milioni di dollari, diventando in occasione di “Rambo III” l’attore più pagato in assoluto con 16 milioni di guadagni per un singolo film. Sommando tutti gli ingaggi ottenuti nella sua carriera da attore e tutti gli investimenti fatti nel mondo imprenditoriale, che vantano tra gli altri una linea di integratori e l’acqua “SLY Pure Glacial Water”, si stima che a oggi il patrimonio dell’attore italo-americano sia di circa 400 milioni di dollari (di recente vi abbiamo parlato anche del patrimonio di Jennifer Lopez).