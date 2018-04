Sneakers 2018: con le Deerupt, Adidas riscopre gli anni ’80

editato in: da

È appena diventata disponibile worldwide la nuovissima sneaker Deerupt, un’interpretazione in chiave contemporanea di un classico firmato Adidas.

Per comprendere l’importanza data a questa scarpa dal marchio, in Francia è stata presentata al Louvre in un evento con protagonisti i Justice, leggende del panorama elettronico mondiale, mentre a Milano ha ispirato un’installazione, denominata The Arch of Milan, che ha animato le Colonne di San Lorenzo per tre giorni dal 22 marzo scorso.

Riproposto in una veste completamente nuova, tanto audace quanto minimalista, il design a rete – che attingeva all’immaginario dell’architettura e della natura – è stato recuperato da Adidas nei suoi archivi. Il design, riproposto con un profilo inedito, quasi sfrontato, in linea con le tendenze contemporanee, viene costantemente ripreso mediante texture, stratificazioni e diverse prospettive.

Lanciata inizialmente nei modelli da running Adidas degli anni ’80 – e passata alla storia come caratteristica imprescindibile per i runner newyorkesi e all’interno della silhouette Marathon Training – oggi la struttura a rete si fa elastica, estendendosi fino ad avvolgere l’intera scarpa e assumendo tonalità elettriche, il tutto senza far perdere alla scarpa la sua proverbiale leggerezza grazie a una struttura ultraleggera con tomaia in knit, rivestita in mesh elasticizzato.

Adidas ha lavorato anche sulla calzata e sulla stabilità del piede grazie all’adozione all’interno di cuscinetti sagomati in schiuma – localizzati lungo la fodera – che bloccano il piede in posizione e creano zone di compressione che favoriscono, appunto, la stabilità adattandosi al piede di chi la indossa.

Deerupt sfoggia la livrea di punta Solar Bird, che unisce due iconiche colorazioni Adidas: Solar Red e Bluebird. Insomma, forte identità visiva, e semplicità per far rivivere un classico di derivazione sportiva, ma che si farà sicuramente apprezzare anche nell’uso quotidiano.