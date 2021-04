Sinner, quanto guadagna il giovane tennista con residenza a Montecarlo

editato in: da

Mentre la corsa del tennista Jannik Sinner si ferma al Barcelona Open, sui social si torna a parlare del giovane tennista altoatesino, della sua fortuna e della discussa decisione di spostare a Montecarlo la residenza.

Innanzitutto, i risultati sportivi: il greco Stefanos Tsitsipas vola in finale dopo la sconfitta del 19enne con un doppio 6-3. Se la vedrà con Nadal. “Sono queste le partite che servono a Jannik per migliorare lo stato dell’arte e la conoscenza del tennis”, ha detto l’allenatore Riccardo Piatti.

Ma chi è Jannik Sinner e perché se ne parla tanto?

Chi è Jannik Sinner: la famiglia di origini tedesche e la fidanzata influencer

Sinner è considerato la promessa del tennis italiano. Nato a San Candido (Bolzano) nel 2001, e originario di Sesto Pusteria (BZ), lo sportivo ha origini tedesche sia da parte di madre che di padre. Entrambi i genitori lavorano al rifugio Talschlusshütte-Fondovalle in Val Fiscalina. Jannik ha un fratello, più grande, di nome Marc ed è fidanzato con Maria Braccini, 21enne modella e influencer con 53mila follower su Instagram.

Quanto guadagna Sinner e perché tutti parlano della residenza a Montecarlo

Alcuni fan non hanno apprezzato la scelta di trasferire la residenza a Montecarlo. Anche perché si tratterebbe di un fatto ricorrente tra i tennisti. Lo scopo sarebbe quello di agevolarsi di un sistema fiscale più accomodante: lo hanno fatto altri giocatori giovanissimi, tra cui Musetti e Berrettini. Proprio la giovane età dei protagonisti del tennis con residenza al centro del Principato di Monaco ha fatto decollare le polemiche. Sembra infatti che i tifosi si aspettino, almeno dalle promesse, un rinnovamento non solo nel gioco ma anche della morale che trova cittadinanza nel mondo del tennis.

Come prevedibile per un campione, anche Sinner può vantare un patrimonio di tutto rispetto, accumulato nonostante i pochi anni da professionista grazie a vittorie importanti. Nel 2021, il 19enne ha guadagnato 145mila euro dalla partecipazione ai 5 tornei del circuito ATP. Prendendo in considerazione l’ancora breve ma intensa carriera, i premi conquistati dalla promessa italiana sono stimati per 1,3 milioni di euro, con le cifre più consistenti accaparrate nel corso dell’ATP Next Gen Finals di Milano (2019) e al Roland Garros 2020.

Alle entrate legate alle performance sul campo, vanno aggiunti gli introiti delle sponsorizzazioni. Sinner ha legato il suo nome a brand molto conosciuti, come Nike, Lavazza o Rolex. L’entità precisa dei corrispettivi ottenuti grazie alle collaborazioni non è stata resa nota.