Vuoi un occhiale da indossare sia sulla terra che nello spazio?

Fonte: Ufficio stampa Siluette Titan Minimal Art Cosmic

L’era digitale incontra il glamour retrò degli anni Sessanta e Settanta grazie ad un modello da sole dallo stile graffiante e decisamente galattico. Il brand Siluette lancia il nuovo Titan Minimal Art Cosmic, un modello di stile audace e maschile, destinato a diventare una vera icona dello streetstyle e un modello di tendenza per le passerelle internazionali.

Una new entry della iconica collezione, so tratta di un modello ultraleggero nato dalla combinazione di elementi e stili opposti, delicato e audace, mix di passato e futuro che combinati tutti assieme danno vita ad un capolavoro di design unico nel suo genere.

Una missione spaziale

L’attesissimo modello Cosmic è un’edizione celebrativa che rende omaggio alla prima missione spaziale di Silhouette 25 anni fa. L’ispirazione per il design viene dall’affascinante mondo della fantascienza. L’uso sapiente dei materiali e la curvatura delle lenti sono resi possibili dall’utilizzo di tecnologie sofisticate. Unico per il suo comfort e per la sua leggerezza, l’ultimo arrivato nella famiglia Titan Minimal Art è anche molto resistente e offre una visione illimitata e panoramica. Un unico pezzo senza cerniere e viti, facile da indossare.

Vestibilità e protezione adatta ad ogni occasione

Il modello Cosmic garantisce un’ottima vestibilità sul viso, e nonostante l’ampiezza, non risulta affatto troppo grande o ingombrante, grazie alla sua lente ultrasottile in grado di offrire il massimo della protezione. È una maschera avvolgente che sembra abbracciare il viso nella zona degli occhi con una curvatura morbida. È realizzata in poliammide ein titanio high-tech opaco.

Come tutti gli altri occhiali della famiglia Titan Minimal Art, Cosmic è ultraleggero, pensato per essere indossato in tutte le situazioni della vita quotidiana. Le aste regolabili realizzate in titanio flessibile si adattano perfettamente ad uno stile di vita dinamico.

Sono disponibili quattro diverse combinazioni cromatiche. La prima proposta vede abbinate lenti blu e elementi in titanio high tech argento per un appeal unisex. La versione viola e oro affascina con il suo glamour iper femminile. L’oro e il marrone insieme offrono un sofisticato fascino unisex. La combinazione invece di colori grigio e nero è una proposta dallo stile audace e maschile.