Apre lo shop online di Marie Kondo, la guru del riordino

Marie Kondo, l’autrice del famoso best seller “Il magico potere del riordino”, ha deciso di lanciarsi in un nuovo progetto: uno shop online tutto suo. Diventata famosa con le sue guide per combattere il disordine e sbarazzarsi delle cose inutili (in casa come nella vita), adesso la guru del decluttering venderà su internet accessori di moda e per la casa.

Stando alle notizie che giungono da oltreoceano, gli articoli messi in vendita sono per ora 100 in totale. Si va dalle candele profumate per ambienti da 86 dollari (quasi 95 euro) ai bouquet di fiori cui prezzo ammonta a ben 42 dollari (equivalenti a più di 46 euro).

A chi di fronte alla notizia ha storto il naso, considerandola una contraddizione rispetto a ciò che fino ad ora la scrittrice aveva sostenuto, Marie Kondo ha risposto con una lettera aperta pubblicata proprio sul suo sito. Ne “Il magico potere del riordino”, ha spiegato, lei non ha mai detto che bisogna “sbarazzarsi delle cose” ma, al contrario, che è necessario individuare quelle che più ci danno gioia e ci tornano utili.

“Una volta completato il riordino – ha scritto – c’è spazio per accogliere oggetti, persone ed esperienze significative nella tua vita.” Visto il successo che hanno avuto i suoi libri in tutto il mondo, persino in Italia, non c’è da stupirsi se l’annuncio della Kondo abbia fatto così tanto scalpore. Basta farsi un giro su Twitter infatti per notare quanto siano aumentati i commenti ironici sull’autrice dopo il lancio del suo e-commerce.

In un’intervista rilasciata al Wall Street Journal, Marie Kondo ha dichiarato che l’idea di aprire un negozio online è nata proprio a seguito delle frequenti richieste dei lettori. La stessa, tuttavia, ha subito ribadito che il suo progetto non ha come obiettivo quello di incoraggiare il consumismo.

Certo è che molti dei suoi fan, dopo aver seguito alla lettera i suoi consigli sul riordino della casa, adesso sono pronti a comprare molte delle cose disponibili nello shop online della guru. Seguiranno il consiglio di Marie e si faranno ispirare dalla gioia o si lasceranno tentare comprando cose di cui – come i più critici hanno sottolineato – non avranno probabilmente bisogno?