Il “generoso” sconto di 50 centesimi in un ristorante ligure: la foto del giornalista diventa virale

Ha fatto letteralmente il giro del mondo la foto postata su Twitter dal corrispondente italiano del Wall Street Journal Eric Sylvers, scattata in un ristorante ligure.

La foto virale

La foto ritrae la ricevuta, se così si può definire, rilasciata al giornalista in un ristorante della Liguria. Uno scontrino alquanto discutibile, visto che non riporta nessuna indicazione ufficiale, e quindi non è un documento fiscale valido. Ma, anche, fa sorridere lo “sconto” applicato dal ristorante al giornalista: 50 centesimi appena.

“Benvenuti in Liguria! Un meraviglioso e generoso sconto in un ristorante ligure“ commenta Sylvers in modo sarcastico. Ma il giornalista non ha specificato in quale locale si trovasse né in quale località.

Dallo scatto si vede che il totale del conto da pagare sarebbe di 295,50 euro, ma la cifra è sbarrata e riscritta sotto con 50 centesimi in meno. Uno sconto, quindi, di 50 centesimi, che però ha solo generato ilarità tra il giornalista e gli altri follower.

E la ricevuta?

Sylvers, in risposta a un lettore che gli chiedeva delucidazioni, ha anche spiegato che solo dopo ha richiesto la fattura vera e propria, precisando: “Credo che quei 50 centesimi fossero il loro modo di dire “il nostro regalo per te se non chiedi la ricevuta’”.

Un post che è subito diventato virale, innescando moltissimi commenti e non meno critiche. “La Liguria è l’unico posto al mondo (più di 60 Paesi visitati) in cui mi hanno fatto l’arrotondamento per eccesso” scrive un lettore. “No joke, per due volte in due posti diversi. In uno a Vernazza, il proprietario mi ha minacciato di botte al mio rifiuto di pagare 50 con la carta un conto da 48,60”. Un altro, ironicamente: “Un ligure ti direbbe ‘mica te lo ha ordinato il medico di venire’. Sono ligure”.