Le scarpe più costose al mondo sono italiane: quanto costa il sandalo in oro e diamanti

Il nome del designer che le ha disegnate e che le produce, in effetti, è già di per sé tutto un programma: il calzolaio d’oro. Dietro questo pseudonimo si nasconde Antonio Vietri, stilista e “artigiano” di calzature prestigiose.

Da tempo il nome di Vietri è legato alla creazione di scarpe di lusso, veri e propri pezzi unici il cui prezzo supera ampiamente numeri a tre, quattro e cinque cifre. In questo caso, però, il designer e artigiano torinese si è superato, realizzando un paio di stiletti costosissimi. Anzi, i più costosi al mondo, un paio di scarpe da Guinness dei primati. Un pezzo unico, da collezione, ideato e prodotto per una clientela esclusiva: quella degli emirati del Golfo Persico, dove il “made in Italy” di lusso è sempre ricercato e il nome del calzolaio d’oro è noto ormai da tempo.

Già in più occasioni lo stilista italiano, infatti, ha disegnato e realizzato creazioni esclusive per i suoi clienti arabi, ma nulla di paragonabile a questo paio di stiletti chiamati The Moon Star Shoes. Le scarpe, presentate alla Mide Dubai Fashion Week co-organizzata da Stella Grossu, sono realizzate con materiali a dir poco unici e rari. Entrambe le calzature sono fatte di oro con diamanti incastonati un po’ ovunque (per un totale di 30 carati) e un dettaglio più unico che raro: frammenti di un meteorite rinvenuto in Argentina nel 1567.

Anche il design, però, è fuori dall’ordinario. Il tacco, in particolare, richiama forme e dimensioni (in scala, ovviamente), del Burji Khalifa, il grattacielo più alto al mondo che con i suoi 830 metri di altezza svetta proprio nel centro della metropoli del Golfo.

Insomma, tutto progettato e ideato alla perfezione, incluso il prezzo. Le scarpe prodotte dal calzolaio d’oro costano 19 milioni di dollari e, ovviamente, destinate a una clientela a dir poco esclusiva. Non è un caso, infatti, che la presentazione avvenga proprio a Dubai, dove le scarpe del calzolaio d’oro italiano sembrano essere particolarmente apprezzate.

Grazie a queste calzature, inoltre, il designer italiano riesce a centrare anche un altro obiettivo “coltivato” da tempo: entrare nel Guinness dei primati con il paio di scarpe più costose al mondo. Il valore delle “Moon Star Shoes”, infatti, è di gran lunga superiore ai 15 milioni necessari per acquistare le scarpe realizzate con rari diamanti rosa e blu, un diamante bianco da tre carati, flawless, e altri mille diamanti dall’effetto bling bling dalla designer britannica Debbie Wingham.