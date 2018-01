Ruggeri e J Ax lasciano la Siae per Soundreef

Enrico Ruggeri e J Ax hanno scelto di abbandonare la Siae per Soundreef. Dal 1 gennaio 2018 infatti sarà la società diretta da Davide D’Atri ad occuparsi della gestione dei diritti d’autore dei cantanti.

“L’arrivo di Enrico Ruggeri – ha spiegato D’Atri – è un grande onore per tutti noi. Lavorare con il suo repertorio ci rende contenti e orgogliosi del percorso fatto e conferma i progressi della nostra azienda”. Un successo, quello di Soundreef, che sembra destinato a crescere. La società ha infatti già accolto molti artisti importanti come Fedez, Maurizio Fabrizio, Nesli, Fabio Rovazzi e Gigi D’Alessio. Oggi opera in oltre 20 paesi in tutto il mondo, amministrando solo in Italia, 10 mila autori ed editori”.

“Le iscrizioni a Soundreef – ha spiegato Francesco Danieli, amministratore delegato dell’azienda – sono continuate in maniera esponenziale durante tutto il 2017 da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo come dimostra l’iscrizione di un grandissimo artista come Enrico Ruggeri”.

La decisione di J Ax e Ruggeri è stata annunciata e commentata dalla stessa Siae. “Nel rispetto assoluto della libertà individuale di decidere esprimiamo il nostro rammarico e dispiacere per una scelta di difficile comprensione – ha spiegato Filippo Sugar, presidente della Siae -, anche alla luce dei rilevanti successi che, nell’interesse di tutti gli associati, Siae ha raggiunto negli ultimi anni”.

“Tutto è nato da un incontro con i ‘ragazzi’ di Soundreef – ha svelato Enrico Ruggeri, raccontando la sua scelta -. Ho trovato entusiasmo, combattiva attitudine alla sfida e voglia di comunicare progetti, qualità che da sempre cerco nelle persone con le quali lavoro. Non ‘un ente’, ma un gruppo di persone con un volto e una voce. Ecco perché ho deciso di intraprendere con loro un percorso comune. Ringrazio la Siae per gli anni trascorsi assieme e inizio una nuova avventura, con l’intento (che sono certo sia comune a tutti…) di tutelare il diritto d’autore, importantissima battaglia culturale”.