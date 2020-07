RSG acquisisce Gold’s Gym e diventa leader mondiale del fitness

editato in: da

Già leader europeo nell’innovazione del settore fitness, RSG Group punta ora a diventare il riferimento mondiale in questo settore: è in procinto di acquisire infatti – per mezzo di un’asta – la più nota e iconica catena di palestre del mondo, la Gold’s Gym. Con questa acquisizione il Gruppo RSG arriverà a contare quasi 1000 sedi, dislocate in sei continenti.

Fondata nel 1965 a Venice in California, la Gold’s Gym è stata duramente colpita dalla crisi economica causata della pandemia di COVID-19. A metà maggio, la catena ha annunciato il suo piano per evitare il fallimento, che era stato pre-negoziato con il proprietario di maggioranza, la TRT Holdings. Il piano in questione prevedeva anche un’asta, a conclusione della quale, il gruppo RSG acquisirà la società e i suoi beni, per un prezzo finale stimato attorno ai 100 milioni di dollari.

“Gold’s Gym è un’istituzione che ha avuto una grande influenza sullo sviluppo del settore fitness. É stata un’enorme fonte di ispirazione quando anche io stavo creando la mia prima Mcfit a Würzburg, in Germania, nel 1997”, afferma Rainer Schaller, fondatore e CEO di RSG. “Sono incredibilmente orgoglioso che, in collaborazione con il loro attuale team, saremo in grado di infondere una nuova vita a questo marchio iconico sotto l’egida del Gruppo RSG.”

Non solo Rainer Schaller, anche Adam Zeitsiff, Presidente e CEO di Gold’s Gym, si è dichiarato soddisfatto dell’acquisizione: “Il gruppo RSG, con quasi 25 anni di esperienza, vive e respira fitness e ciò si riflette in tutto quello che fanno e in come lo fanno. Per noi, questa acquisizione aprirà nuove opportunità per portare Gold Gym verso un futuro assieme. Il mio team ed io siamo entusiasti di collaborare con RSG e guardiamo avanti, verso il successo del nostro marchio.”