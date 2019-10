Per Ronaldo un post su Instagram vale più di una partita con la Juve

editato in: da

Scherzando, ma non troppo, potremmo dire che per lui giocare a calcio è diventato ormai un hobby. Il suo lavoro, infatti, sembra esser diventato quello dell’influencer più pagato tra gli sportivi di tutto il mondo.

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus e della nazionale portoghese, capace di realizzare oltre 700 gol nel corso della sua carriera, guadagna di più facendo un post su Instagram che scendendo in campo per una gara di calcio. E dire che il suo stipendio è da capogiro. Con il suo passaggio alla Juventus, infatti, CR7 è riuscito a strappare un ingaggio da 31 milioni di euro netti l’anno (52,5 lordi a bilancio della formazione bianconera).

Tenendo conto che in una stagione la Juventus gioca almeno 46 gare (38 di campionato; più 1 di Coppa Italia se dovesse essere eliminata immediatamente; più altre 6 di Champions League nel caso fosse eliminata ai gironi di qualificazione; più la la finale della Supercoppa italiana), Cristiano Ronaldo guadagna circa 670 mila euro ogni volta che mette piede in campo. Una cifra elevatissima: nessuno guadagna quanto lui nella Serie A italiana e, probabilmente, i giocatori di calcio che guadagnano più di lui sono pochissimi, forse giusto un paio.

Però, cifre alla mano, il calcio potrebbe essere considerato alla stregua di un hobby, visto quanto riesce a guadagnare altre attività. Dai social network, ad esempio, CR7 riesce a guadagnare molto di più. Secondo una stima realizzata dal portale web britannico Buzz Bingo, nel 2018 i post sponsorizzati su Instagram gli hanno fruttato 48 milioni di dollari, che al cambio fanno circa 43 milioni di euro. Insomma, 12 milioni di euro in più rispetto all’assegno annuale che riceve dalla Juventus.

Tenendo conto che, nel corso dell’anno, il campione portoghese ha pubblicato sul suo profilo Instagram “appena” 49 post pubblicitari, Ronaldo ha portato a casa ben 975 mila dollari per ogni foto. Ossia, circa 875 mila euro a scatto. Calcolatrice alla mano, si tratta di oltre 200 mila euro in più rispetto a quanto percepisce per ogni partita giocata con la casacca bianconera addosso. Una differenza che può addirittura aumentare nel caso in cui la Juventus dovesse arrivare in fondo a tutte le competizioni, Ronaldo potrebbe giocare 57 partite, remunerate 544 mila euro l’una.