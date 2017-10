Rolex da record: il Daytona Paul Newman è il Rolex più costoso di sempre

C’è un nuovo record nel mondo dei Rolex! Il Rolex Daytona Paul Newman è ufficialmente il Rolex più costoso nella storia della celebre marca di orologi svizzera, andando a scalzare nella speciale classifica il prestigioso Rolex Chronograph 1942 che era stato venduto per 1.160.000 dollari. L’orologio è stato venduto dalla casa d’aste newyorkese Phillips per 17,8 milioni di dollari. Al momento non si conosce l’identità dell’acquirente, ma è cosa nota che a venderlo sia stato James Cox, un tempo fidanzato con Nell, una delle figlie di Paul.

Ma come mai questo orologio è stato pagato quasi 13 volte di più di quello che un tempo era considerato il Rolex più costoso del mondo?

La storia di questo Rolex Daytona ha tante peculiarità da renderlo letteralmente unico: la prima che viene in mente è che sia appartenuto proprio a Paul Newman, e che se ne era separato nel 1984 per regalarlo alla figlia Nell. Altra storia di sapore biografico è che l’orologio era stato regalato a Paul dalla moglie Joanne Woodward, la quale, conoscendo la passione del marito per i motori, vi aveva fatto incidere sulla cassa posteriore le parole “Drive Carefully Me” (Guidami con prudenza).

Quella fra Rolex, il cinema e i motori è una vera love story. Oltre al Cosmograph Daytona che Paul ha indossato nel film Indianapolis Pista Infernale, c’è un altro orologio che ha fatto la storia, ossia il Submariner dedicato a Steve McQueen, indossato durante le riprese di Le Mans.

Quest’ultimo record non può che donare ulteriore prestigio alle lancette più famose del mondo, e come in tutte le grandi storie, anche qui c’è un lato umano molto importante: infatti parte dei proventi andranno alla Newman’s Own Foundation.

Un record anche di umanità.