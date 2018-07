Federer cambia sponsor dopo 24 anni: ecco quanto percepirà da Uniqlo

editato in: da

Dopo 24 anni al fianco di Nike, Roger Federer ha confermato le voci che da tempo circolavano nell’ambiente: il momento di cambiare sponsor è arrivato, e l’azienda prescelta è Uniqlo.

Il tennista svizzero, secondo al mondo dopo Rafael Nadal, ha indossato Nike per quasi un quarto di secolo ma, dal prossimo torneo di Wimbledon, lo vedremo in campo con tutt’altro brand. Uniqlo, marchio d’abbigliamento giapponese di tendenza, ha firmato un contratto milionario col campione. Un contratto che, a Federer, frutterà secondo i bene informati – circa 30 milioni l’anno. Quanto durerà? Non c’è alcuna ufficialità: si mormora dieci anni, ma nel 2028 il tennista di anni ne avrà 47.

Uniqlo, che in passato aveva messo sotto contratto il rivale Djokovic (dal 2012 al 2017, prima che firmasse con Lacoste), pare abbia compiuto questa mossa in vista delle Olimpiadi di Tokyo del 2020, che secondo molti segneranno la gloriosa fine della carriera di quello che, a tutti gli effetti, è stato – ed è ancora – uno dei tennisti più forti di tutti i tempi. Sembra però che Roger Federer continuerà ad essere l’ambassador del brand anche una volta dato l’addio allo sport, e che ci sia proprio questo “dettaglio” dietro il cambiamento.

Del resto, i problemi relativi al rinnovo del contratto con Nike erano più o meno noti già da tempo: è in quel clima di incertezza e di tensione che Uniqlo è riuscito ad inserirsi, mettendo sul piatto un’offerta incredibile. Non tanto per la cifra, quanto per la durata: Nike non sarebbe stata disposta a scritturare nuovamente il tennista svizzero per un’altra decade, e le due parti sarebbero giunte alla rottura (anche se Federer continuerà ad indossare Nike per quanto riguarda le scarpe).

Al di là di come è andata, il contratto con Uniqlo porterà nelle casse del fortissimo Roger una somma ingente, sebbene non ancora ufficiale. “Uniqlo è onorata di accogliere Roger Federer come suo nuovo Global Brand Ambassador“, ha twittato l’azienda. Mentre, dal canto suo, il campione non ha ancora diffuso nulla a mezzo social.