Chi è Rocco Commisso, l’Italo Americano che tenta l’acquisto del Milan

editato in: da

È ufficialmente partita la corsa per chi si aggiudicherà l’acquisizione del Milan insieme a Li Yonghong.

Diversi i nomi di grandi magnati americani che concorrono a questo obiettivo: uno di questi è Thomas Ricketts patron del Chicago Cubs, ma ecco che ora se ne aggiunge un altro.

Rocco Commisso, classe 1969 è il “mister X” che ha già visionato i conti della società rossonera per poter portare a termine la trattativa. Entro dieci giorni il Milan dovrà restituire la cifra di 32 milioni di euro di aumento di capitale versati dal fondo Elliott per evitare che la società passi nelle mani di una banca americana. Non c’è molto tempo e il cerchio inizia a stringerci.

Ma chi è Rocco Commisso? Di origini calabresi, Commisso parte in tenera età (12 anni) dalla sua terra natìa, Marina di Gioiosa Jonica, per raggiungere il papà negli States con mamma e sorelle. Si paga gli studi fino alla laurea che consegue alla Columbia University, grazie anche ad una borsa di studi ottenuta tramite una sua ottima prestazione sul campo di calcio.

Nel 1995 Rocco Commisso fonda la Mediacom Communication che ad oggi, rappresenta il 5° gruppo di tv via cavo negli USA. Il magnate naturalizzato statunitense è uno degli imprenditori più facoltosi americani con un patrimonio che sfiora i 4,5 miliardi di dollari. È anche il patrono della squadra di calcio New York Cosmos che Commisso ha salvato dal fallimento e nota anche perché ci ha giocato uno dei più grandi calciatori della storia: Pelé.

Rocco Commisso non è l’unico magnate americano che sta cercando di chiudere la trattativa per l’acquisizione del Milan: insieme a lui ci sono il già citato Thomas Ricketts e Stephen Ross. Ovvero un imprenditore immobiliare americano, il cui patrimonio si stima sia intorno ai 12 miliardi di dollari ed è anche proprietario della squadra di NFL dei Miami Dolphins.

Tra pochi giorni dunque si scoprirà chi si aggiudicherà la copresidenza del Milan insieme a mister Li Yonghong: la partita se la giocano diversi colossi dell’imprenditoria americana in grado di vantare patrimoni a tanti zero e legati al mondo del calcio.