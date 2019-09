Un ricco premio per chi riesce a guardare 13 film di Stephen King

editato in: da

Essere pagati per vedere il film è il lavoro dei sogni di ogni cinefilo. Una professione tranquilla, che consente di sedersi su comode poltrone e godersi in santa pace il proprio film preferito.

Non sono però di questa idea negli Stati Uniti, dove un’azienda (che sta selezionando proprio una persona per guardare dei film) l’ha definita l’esperienza più spaventosa che possa esserci. E non tanto perché, in qualche modo, potreste addormentarvi davanti allo schermo e restare chiusi, al buio, nella sala di proiezione. Il motivo di tale allarmismo è da attribuire al genere di film che si sarà chiamati a vedere nel caso in cui si venga selezionati come “critici cinematografici” piuttosto sui generis.

US Dish, operatore televisivo satellitare attivo solamente negli Stati Uniti, cerca una persona che guardi 13 film di Stephen King entro la notte di Halloween. Se il “coraggioso” dovesse riuscire nell’impresa, verrà ricompensato con 1.300 dollari per la sua “prestazione professionale”. La lista dei film da vedere comprende Carrie, Grano rosso sangue, Christine, la macchina infernale, Creepshow, Cujo, L’acchiappasogni, It, La nebbia, Pet Sematary, I vampiri di Salem’s Lot, Shining e Misery. Insomma, alcuni dei titoli horror più spaventosi che siano stati mai realizzati e che potrebbero causare più di qualche problema ai più deboli di cuore.

Nell’annuncio di “lavoro” pubblicato da US Dish viene specificato, inoltre, che la persona che verrà selezionata non dovrà limitarsi a guardare solamente i film, ma dovrà stendere un report dettagliato sulle sensazioni e le emozioni provocate dai vari titoli. Per questo motivo, gli verrà fornito anche uno smartwatch con rilevatore di battito cardiaco, in modo che possa monitorare l’andamento dei battiti del cuore e appuntare tutto su un block notes. Chi verrà selezionato dovrà inoltre riportare spaventi improvvisi, visioni con il partner e disturbi del sonno.

Ma non è tutto: la persona selezionata riceverà da US Dish un kit di oggetti che l’operatore satellitare definisce “di sopravvivenza”. Al suo interno troverà una torcia, una coperta, popcorn, dolcetti e alcuni gadget delle opere di Stephen King. Insomma, tutto il necessario per una visione serena e confortevole. I termini per le selezioni scadono l 15 ottobre e il modulo di candidatura si trova direttamente sul sito di US Dish. Prima di aprire il sito e cercare l’annuncio aspettate un secondo: il “lavoro” è aperto solo ai maggiorenni residenti negli Stati Uniti. Se non rispettate questi due requisiti, addio 1.300 dollari.