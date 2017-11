Regali di Natale per lui: idee da mettere sotto l’albero

Scegliere un regalo di Natale per uomo, un ragazzo o un fidanzato non è mai semplice, ma basta guardarsi intorno con attenzione per scoprire il regalo del desiderio: quell’oggetto che, il vostro lui, avrebbe sempre desiderato, ma che non ha ancora acquistato.

Abbiamo provato a selezionare qualche idea, ma qui potete trovare la migliore raccolta dei regali Natale per uomini!

Il regalo originale per arredare la casa è sicuramente lo zerbino personalizzabile in tessuto scamosciato. È il modo più divertente per dire tutto ciò che avresti sempre voluto dire a tutti quelli che si presentano alla tua porta.

Per coloro che amano bere birre artigianali ecco il kit Brooklyn Brew Shop con tutto l’occorrente per fare la propria birra.

Preparare la birra in casa non è complicato e con questo kit si possono realizzare ricette differenti: brune, bianche, bionde, ambrate, e anche tante birre aromatizzate.

La macchina fotografica istantanea è ideale per chi viaggia e vuole immortalare i momenti più belli.

In un click è possibile avere tra le mani una foto da appendere alla parete, da conservare in una cornice o da regalare all’amico.

Utilizzare la Fuji Instax Mini 9 – macchina fotografica istantanea è davvero semplice, basta girare la ghiera attorno all’obiettivo. Non richiede messa a fuoco manuale e realizza immagini di alta qualità. Il suo design moderno è perfetto per celebrare il grande ritorno delle istantanee!

Il Natale è il momento giusto per regalare una pausa rigenerante. Questo necessaire è stato creato per l’uomo che affronta interminabili giornate di lavoro stressanti o lunghi viaggi in auto. L’elegante scatola di metallo contiene una crema per il contorno occhi rivitalizzante e un olio da bagno, una mascherina per gli occhi, uno spazzolino da viaggio e un tubetto di dentifricio.

Lo sappiamo: a volte, la fortuna va aiutata!

Regala i Calzini Fortunati e porterai un po’ di fortuna a colui che riceverà il dono. Potrà scegliere, a seconda delle occasioni, se indossare quadrifogli, i numeri 7 o i dadi fortunati.