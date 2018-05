Nuovo record per il videogioco Fortnite: incassati 300 milioni di dollari

editato in: da

Fortnite, il videogioco sviluppato dalla Epic Games, continua a registrare un successo strepitoso. Gli incassi sono sempre più alti per questo game di sopravvivenza cooperativo lanciato a marzo 2018.

Molto gettonato tra gli adolescenti – tanto da superare Fifa, uno dei titoli più venduti nel mondo del gaming in Italia -, Fortnite non arresta la sua ascesa. Se infatti solo nel mese di marzo aveva incassato 223 milioni di dollari, nel mese di aprile il gioco della Epic Games ha sfiorato i 300 milioni di dollari.

Un risultato sorprendente, confermato da Superdata Research che ha sommato le vendite digitali su tutte le piattaforme nel mese di aprile, constatando un incasso di 296 milioni di dollari per questo videogioco.

Realizzato per pc, console e smartphone, Fortnite sta cambiando le regole dell’industria del gaming nonostante non rappresenti una vera e propria novità. Si può giocare da soli oppure in piccole squadre: ci si trova su un’isola dove 100 giocatori si affrontano tra di loro lottando per la sopravvivenza. Per farlo è necessario trovare subito un’arma per combattere: vince il giocatore o la squadra che resta viva.

Uno dei motivi del grande successo di Fortnite è il suo essere un free-to-play, ovvero si paga solo se si vogliono acquistare degli accessori per personalizzare il proprio personaggio: si tratta di pure e semplici opzioni che non vanno ad influenzare il potenziamento stesso del personaggio. Un altro motivo che ha portato al successo del gioco è la versione mobile gratuita per iOS a cui si aggiunge l’imminente uscita della versione per Android prevista in estate e che molto probabilmente porterà a un ulteriore aumento di utenti.

Epic Games si è data da fare e ha creato per questo gioco eventi a tempo e Stagioni (basti pensare che a maggio è partita la quarta) che ogni volta contengono moltissime novità a livello di contenuti.

Fortnite è un gioco fresco e accattivante, fruibile da tutti proprio per il suo essere gratuito e perché è in grado di trasportare il giocatore in un’atmosfera all’insegna dell’avventura e della sopravvivenza.