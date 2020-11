Rai, Flavio Insinna lascia L’Eredità? Cosa sappiamo di certo

editato in: da

La fortunatissima trasmissione del pre-serale di Rai, Affari Tuoi, potrebbe cambiare conduttore. Flavio Insinna, che ha presentato le ultime quattro edizioni (dal 2014 al 2017) potrebbe però non essere riconfermato nonostante il successo della sua ‘Eredità’. Al suo posto, infatti, l’azienda avrebbe deciso di affidare il programma a Carlo Conti. Alla base della decisione ci sarebbe l’ormai storico fuorionda diffuso da Striscia La Notizia, decisamente svalutante nei confronti di Insinna.

Flavio Insinna lascia l’Eredità? No, ma forse non condurrà Affari Tuoi

Una delle principali ricerche su Google nelle ultime ore è relativa all’ipotetico addio di Flavio Insinna alla trasmissione L’Eredità. In realtà questa sembrerebbe proprio essere una bufala. Il presentatore romano è attualmente il volto del fortunatissimo pre-serale, ha ereditato la conduzione da Fabrizio Frizzi – proprio dopo una breve parentesi con Carlo Conti – dopo aver chiuso la quarta edizione personale di Affari Tuoi.

Il gioco dei pacchi più famoso della tv non va in onda dal 2017: iniziato nel 2003 ha visto alternarsi alla conduzione Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti e quindi nuovamente Flavio Insinna, dal 2014 al 2017. L’ultima puntata è andata in onda il 17 marzo 2017, ma dal 2021 il programma tornerà in onda su Rai 1. Ma probabilmente senza Insinna.

Carlo Conti al posto di Flavio Insinna: cosa succede in Rai

Rumors parlano di una possibile sostituzione alla conduzione di Affari Tuoi, che potrebbe passare a Carlo Conti. Il presentatore toscano ha appena chiuso l’edizione di Tale e Quale Show, tra l’altro dopo essere guarito dal Covid.

Il rilancio del presentatore fiorentino avrebbe convinto la Rai ad affidargli le chiavi del gioco dei pacchi, che tornerà a essere trasmesso probabilmente da gennaio. Ad annunciare il ritorno in onda è stato proprio Carlo Conti a TvBlog, ma non prima di un “periodo di relax, di serenità in famiglia. Gli unici spostamenti saranno solamente per portare il bimbo a scuola e per fare la spesa”.

Stando alle dichiarazioni di Carlo Conti, Affari Tuoi partirà da fine dicembre o al massimo da gennaio e andrà in onda per sei puntate il sabato sera, “subito dopo il Tg1, delle 20 alle 22:30. Posso aggiungere che questo Affari tuoi sarà motivato, con uno scopo, un obiettivo”.

Al momento, è bene sottolinearlo, non sono però arrivate comunicazioni ufficiali da parte della Rai in merito alla posizione di Flavio Insinna.