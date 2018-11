Quanto vince il tennista che conquista le Atp Finals Londra 2018

editato in: da

Riflettori puntati su Londra per le Atp Finals 2018, uno degli eventi più importanti a livello mondiale per amanti e professionisti del tennis.

Dall’11 al 18 novembre la capitale britannica sarà il teatro nel quale gli 8 più grandi giocatori del mondo di tennis si contenderanno l’ultimo torneo della stagione. L’evento verrà ospitato fino al 2020 a Londra, mentre dopo quell’anno ci dovrebbe essere un cambiamento. Sembrano infatti esserci almeno 40 città che hanno espresso volontà di candidarsi per ospitare l’evento.

A Londra si disputano anche Wimbledon e il Queen’s, per questo Federer ritiene la città inglese il luogo ideale sia per logistica, sia per fascino e blasone ad ospitare le Atp Finals. Al contrario, Djokovic, il tennista serbo campione mondiale, vedrebbe un cambiamento come positivo: “Dopo dieci anni, è giusto portare il tennis da qualche altra parte del mondo per una maggiore promozione del nostro sport”. Nonostante il forfait di Nadal e Del Potro, dall’11 novembre il tennis promette spettacolo, con i migliori otto della stagione: Djokovic, Federer, Zverev, Anderson, Cilic, Thiem, Nishikori e Isner.

Il montepremi e il prize money delle Atp Finals raggiungono cifre da capogiro e la sfida al primo posto si preannuncia più agguerrita che mai, da Djokovic arrivando a Federer, che ha trionfato a Londra ben 6 volte. Per il torneo di singolare, alla riserva viene assegnato un compenso di oltre 95 mila euro, mentre il premio di partecipazione raggiunge i 176 mila euro. A chi vince il Round Robin vengono invece assegnati 200 punti e 176 mila euro, mentre la vittoria in semifinale vale 400 punti e 539 mila euro.

Chi si ritrova invece a vincere in finale, riceverà 500 punti e oltre 1 milione di euro: se poi il campione arriva imbattuto al primo posto guadagnerà 2.358.450 euro, con 1500 punti assegnati.

Nel torneo di doppio delle Nitto Atp Finals invece, alle riserve è riservato un compenso di 33 mila euro. Il premio di partecipazione si attesta sugli 86 mila euro, mentre per ogni vittoria nel Round Robin vengono assegnati 33 mila euro, con 200 punti. La vittoria in semifinale vale quasi 90 mila euro, corrispondenti a 400 punti, mentre per chi arriva a vincere in finale il montepremi sale a 173 mila euro, con 500 punti assegnati. Infine, i campioni che riusciranno a salire sul podio rimanendo imbattuti si aggiudicheranno 449 mila euro, con 1500 punti assegnati.