Chi è e quanto guadagna Chiara Nasti, una delle influencer più seguite

Fonte: Shutterstock

Più di 2 milioni di followers su Instagram, una vita da sogno e già da tempo nella top ten delle influencer più pagate d’Italia: lei è Chiara Nasti, 24enne di origini napoletane, che nel giro di pochi anni ha creato un vero e proprio impero sui social. Ma chi è Chiara Nasti e quanto guadagna?

Chi è Chiara Nasti

Nata il 22 gennaio del 1998, Chiara Nasti è uno dei personaggi più in vista degli ultimi anni: blogger, influencer, imprenditrice digitale, la 24enne ha costruito nel tempo la sua immagine sfruttando il web e soprattutto i social network. Spesso al centro dei gossip nazionali, sia per i flirt con personaggi noti come i calciatori Nicolò Zaniolo della Roma e, attualmente, Mattia Zaccagni della Lazio, dal quale aspetta un bambino, che per qualche uscita che ha provocato non poche critiche, come nel caso del pomposo gender reveal party per il bebè in arrivo organizzato allo Stadio Olimpico o per le frasi sulle donne che prendono peso in gravidanza.

Amata dai fan e biasimata da chi non la considera un buon esempio, Chiara Nasti resta uno dei profili più influenti della nostra epoca, il prototipo della donna giovane, bella e in grado di scalare da sola le vette della notorietà attraverso un utilizzo sapiente dei nuovi canali di comunicazione e investimenti mirati.

Chiara Nasti: età e vita privata

Oggi Chiara Nasti ha 24 anni, ma vanta già una lunga carriera sia dal punto di vista professionale che come protagonista delle notizie di gossip. Appassionata sin da piccola di moda e fotografia, la giovane influencer ha iniziato a condividere scatti via social all’età di soli 13 anni per poi aprire il suo blog chiaranasti.it a 15 anni.

Proprio grazie al suo sito web, sulle orme della Chiara più famosa d’Italia, ossia la Ferragni, Chiara Nasti ha iniziato a farsi conoscere e apprezzare come fashion blogger, facendo registrare anno dopo anno numeri sempre più elevati ed entrando a far parte della schiera dei VIP. Nel 2018 è stata protagonista di una breve apparizione a L’Isola dei Famosi, spinta anche dall’interesse del pubblico nei confronti delle sue vicende amorose.

Tra i suoi primi flirt famosi quello con il rapper Emis Killa, su cui però sono trapelate sempre pochissime indiscrezioni, a cui ha fatto seguito la storia molto più in vista con l’imprenditore napoletano Ugo Abbamonte. Nell’estate del 2020, sul suo stesso profilo social Chiara Nasti ha mostrato foto della sua vacanza a Mykonos in compagnia del calciatore Niklas Dorsch, mentre l’anno successivo è stata paparazzata con Nicolò Zaniolo, con il quale ha ufficializzato la storia d’amore nel mese di febbraio.

Alla rottura con Zaniolo, che ha avuto anche qualche strascico sui social, ha fatto seguito la relazione con Mattia Zaccagni, calciatore oggi in forza alla Lazio conosciuto a Ibiza e dal quale aspetta un bambino.

Chiara Nasti: cosa fa e quanto guadagna?

Ma cosa fa di lavoro Chiara Nasti? E quanto guadagna con le sue attività? Di sicuro la definizione di influencer non rende l’idea di quella che è attualmente la professione di Chiara Nasti, che trae parte dei suoi profitti dal lavoro sui social ma che nel frattempo ha anche avviato un proprio brand nel campo della moda e riceve lauti compensi anche come modella.

Non ci sono informazioni precise riguardo al patrimonio della donna, tuttavia le ultime stime pubblicate parlano per l’attività sui social di incassi pari a circa 3mila euro per ogni post sponsorizzato condiviso su Instagram, una cifra che probabilmente nel tempo è anche aumentata visto l’attuale numero complessivo di followers.

Al lavoro di influencer andrebbero aggiunti i guadagni derivanti dall’attività imprenditoriale, quella cioè legata al brand di abbigliamento, calzature e costumi da donna e da uomo Plume Ethérée, iniziata online e sfociata anche nell’apertura di uno shop fisico gestito con la sorella Angela. Come modella, Chiara Nasti collabora con numerosi marchi e stilisti prendendo parte a servizi fotografici e pubblicità, inoltre nel 2014 ha pubblicato il libro intitolato “Diario di una fashion blogger”, edito da Mondadori.

Insomma, diverse fonti di guadagno per le quali è difficile avere una stima complessiva, ma di cui i social network oggi rappresentano solo una percentuale.