Quanto durano e quando finiscono i saldi invernali 2019

editato in: da

La corsa ai saldi invernali è iniziata da un paio di giorni e chi desidera rifarsi il guardaroba approfittando degli sconti migliori, non dovrà perdere di vista le date di inizio e fine in cui si snoderanno quest’anno.

Non solo abbigliamento, ma anche libri, elettronica, oggettistica, make-up e tanto altro ancora: il momento migliore per acquistare ciò che si desidera o che serve in casa è arrivato. Le offerte non mancano, insomma, e chi sta meditando un acquisto potrà farlo a prezzi decisamente ribassati in tutti i negozi d’Italia, così come sulle principali piattaforme di e-commerce.

Una sola raccomandazione: prima di buttarsi in una sessione di shopping compulsivo, sappiate che il momento migliore per fare compre potrebbe dipendere dalla città in cui vivete o dalle “strategie” adottate dal vostro negozio preferito. Gli sconti che troverete, dunque, potrebbero variare sensibilmente proprio in base a questi fattori. Ma veniamo alle date ‘ufficiali’ in cui i saldi invernali 2019 si articoleranno regione per regione.

Il calendario dei saldi invernali 2019

Come detto, il conto alla rovescia è finalmente finito. La stagione invernale dei saldi è appena iniziata e dopo il gustoso “antipasto” offerto dal Black Friday la trepidante attesa per i saldi invernali 2019 è giunta al termine.

Ogni regione italiana seguirà un calendario con date di inizio e fine ben definite. La prima ad inaugurare la stagione degli sconti è stata la Basilicata che è partita il 2 gennaio, seguita a catena dalla Valle d’Aosta il 3 Gennaio. Nelle altre regioni dello Stivale, la corsa ai saldi è iniziata il 5 gennaio ad eccezione di quelli siciliani, partiti il 6.

Ecco le date regione per regione:

Abruzzo : 5 gennaio – 5 marzo 2019

: 5 gennaio – 5 marzo 2019 Basilicata : 2 gennaio – 1° marzo 2019

: 2 gennaio – 1° marzo 2019 Calabria : 5 gennaio – 28 febbraio 2019

: 5 gennaio – 28 febbraio 2019 Campania : 5 gennaio – 2 aprile 2019

: 5 gennaio – 2 aprile 2019 Emilia Romagna : 5 gennaio – 5 marzo 2019

: 5 gennaio – 5 marzo 2019 Friuli Venezia Giulia : 5 gennaio – 31 marzo 2019

: 5 gennaio – 31 marzo 2019 Lazio : 5 gennaio – 28 febbraio 2019

: 5 gennaio – 28 febbraio 2019 Liguria : 5 gennaio – 18 febbraio 2019

: 5 gennaio – 18 febbraio 2019 Lombardia : 5 gennaio – 5 marzo 2019

: 5 gennaio – 5 marzo 2019 Marche : 5 gennaio – 1° marzo 2019

: 5 gennaio – 1° marzo 2019 Molise : 5 gennaio – 5 marzo 2019

: 5 gennaio – 5 marzo 2019 Piemonte : 5 gennaio – 28 febbraio 2019

: 5 gennaio – 28 febbraio 2019 Puglia : 5 gennaio – 28 febbraio 2019

: 5 gennaio – 28 febbraio 2019 Sardegna : 5 gennaio – 5 marzo 2019

: 5 gennaio – 5 marzo 2019 Sicilia : 6 gennaio – 15 marzo 2019

: 6 gennaio – 15 marzo 2019 Toscana : 5 gennaio – 5 marzo 2019

: 5 gennaio – 5 marzo 2019 Trentino Alto Adige : 5 gennaio – 16 febbraio 2019

: 5 gennaio – 16 febbraio 2019 Umbria : 5 gennaio – 5 marzo 2019

: 5 gennaio – 5 marzo 2019 Valle D’Aosta : 3 gennaio – 31 marzo 2019

: 3 gennaio – 31 marzo 2019 Veneto: 5 gennaio – 31 marzo 2019

Come si può notare dal calendario, i saldi proseguiranno fino a Febbraio-Marzo in tutto il Paese, ma i più fortunati potranno godere di ottimi sconti fino ad Aprile. È il caso dei cittadini della Campania che chiuderanno ufficialmente la stagione dei saldi invernali 2019 il 2 aprile 2019. Più brevi i saldi in Alto Adige dove termineranno il 16 febbraio e in Liguria il cui termine è fissato per il 18 febbraio 2019.