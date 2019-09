Quanto costano i suv crossover più venduti in Italia ad agosto 2019

editato in: da

Se, girando in strada, vi sembra di essere circondati da crossover e SUV di ogni tipo e dimensione, vogliamo rassicurarvi: non è una vostra impressione e non avete le traveggole.

Da qualche anno a questa parte, infatti, gli automobilisti italiani sembrano subire in maniera particolare il fascino dei crossover, che ormai hanno raggiunto una considerevole fetta di mercato. Secondo i dati diffusi dall’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), infatti, nel mese di agosto 2019 sono stati venduti 30.243 crossover, pari al 33,8% delle vetture vendute in totale nel corso del mese estivo. Una cifra solitamente più elevata, ma c’è da tenere in considerazione le chiusure dei concessionari e punti vendita per le ferie estive.

Un mese particolare, quello di agosto, anche per un’altra tipologia di valutazione. Per la prima volta dopo tanto tempo, infatti, cambia il modello di crossover più venduto in Italia, così come si registrano diverse variazioni di posizione nella top 10. Cambiamenti dovuti all’arrivo sul mercato di nuovi modelli, ma anche e soprattutto a politiche di prezzo particolarmente aggressive. Come scopriremo tra poco, infatti, il crossover più venduto ad agosto è anche quello che ha un prezzo di listino più basso, nonostante la qualità costruttiva e la dotazione di serie non siano affatto insufficienti.

Esattamente, però, quanto costano i crossover più venduti in Italia? Come è semplice immaginare, i prezzi sono i più vari. Si parte da un prezzo di listino di poco inferiore ai 12 mila euro per il modello più economico (e venduto) fino ad arrivare ai 28.250 euro del modello più costoso, con una media di poco inferiore ai 20 mila euro. Si tratta di prezzi di listino per il modello base, destinate a salire se si sceglie una motorizzazione o un allestimento differente rispetto a quella proposta.

Al decimo posto della classifica dei crossover più venduti in Italia ad agosto 2019 troviamo il Renault Kadjar. Il SUV francese, che ha un prezzo di listino di 21.350 euro, ha fatto registrare 1.139 modelli venduti, dato in crescita del 40% rispetto allo stesso mese del 2018.

Un gradino più su troviamo il Volkswagen T-Cross, un SUV compatto introdotto sul mercato europeo solo da qualche mese ma capace già di attirare le attenzioni degli automobilisti italiani. Il veicolo tedesco conta, infatti, 1.156 venduti: merito anche del prezzo di listino che parte da 19.000 euro per il modello con motorizzazione benzina 1.0 TSI Urban.

Salendo ancora di più troviamo la Peugeot 2008, altro SUV compatto rinnovato recentemente sia nelle linee sia nella motorizzazione. Il crossover francese ha visto così quasi raddoppiare le proprie vendite (circa 700 nel 2018, più di 1.300 nel 2019) con un prezzo di listino di 18.330 euro.

Al settimo posto troviamo un altro veicolo francese, il Renault Captur, che ha fatto registrare 1.493 veicoli venduti nel corso dell’agosto 2019. Un dato discreto, ma in calo rispetto allo stesso mese del 2018, quando i concessionari del produttore francese erano riusciti a “piazzare” oltre 2.000 Captur. Il prezzo di partenza è di 16.650 euro.

Resta fuori dalla top 5 per una manciata di veicoli venduti la Jeep Compass, SUV di medie dimensioni del produttore statunitense. I concessionari della rete FCA hanno fatto registrare 1.592 modelli venduti “nonostante” sia il crossover più costoso della top 10: il prezzo di listino del Jeep Compass è di 28.250 euro.

Al quinto posto troviamo un’altra auto marchiata Jeep. Si tratta della Renegade che, con 1.693 auto vendute continua a essere uno dei crossover più apprezzati dagli automobilisti italiani. La Jeep Renegade, con un prezzo di listino di 23.000 euro, vanta anche la quinta posizione nella classifica delle auto del segmento più vendute in questi primi otto mesi del 2019.

Ai piedi del podio c’è la Volkswagen T-Roc, “fratello maggiore” di quel T-Cross che sta guadagnando in fretta posizioni in graduatoria. Esattamente come l’altro crossover tedesco, anche il T-Roc fa registrare ottime performance di vendita: rispetto al 2018 i numeri sono più che raddoppiati e tutto fa pensare che possa puntare al podio. Il prezzo di listino è di 23.650 euro.

Terza posizione per Ford Ecosport, SUV compatto del produttore statunitense da tempo tra le auto del segmento preferite dagli italiani. Lo dimostrano i 1.969 modelli venduti nel corso di agosto 2019, in crescita del 20% circa rispetto al dato dell’agosto dell’anno precendete. Il prezzo di listino è di 19.500 euro.

Al secondo posto c’è la 500x, SUV compatto Fiat che per diversi mesi ha occupato la prima posizione nella graduatoria di segmento. Il sensibile calo di vendite fatto registrare dal modello della Casa del Lingotto (quasi -30%, con un calo di 700 modelli venduti) dipende da molti fattori, non da ultimo la necessità di “svecchiarne” le linee. Il prezzo di listino è di 22.000 euro.

Dopo mesi di “rincorsa”, la Dacia Duster conquista il gradino più alto del podio tra i crossover più venduti in Italia. Il veicolo franco-rumeno è caratterizzato da un eccellente rapporto qualità-prezzo: il costo parte da 11.900 euro nonostante la dotazione di serie non abbia nulla da invidiare ai modelli con un prezzo più elevato.