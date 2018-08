Quanto costa avere Cristiano Ronaldo sui vari siti di “fantacalcio”

editato in: da

É il sogno proibito di ogni fantallenatore, l’acquisto del secolo da conquistare spendendo fino all’ultimo credito o fantamilione. L’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia, dopo aver riempito di gioia i tifosi bianconeri, è riuscito a far salire la febbre per il fantacalcio a temperature mai registrate prima.

Per poterlo conquistare all’asta, i fantallenatori sono pronti a spendere buona parte del proprio budget a disposizione, tutto pur di avere “il marziano” nella propria selezione di fantasia, schierarlo in campo, armati di matita, taccuino e quotidiani sperando un generoso bottino di voti alti, molti assist, poche ammonizioni e il pieno di “+3”, il bonus che si ottiene ad ogni gol segnato nel gioco del fantacalcio.

Ma quanto può costare garantirsi le prodezze fantacalcistiche di Ronaldo e sottrarlo ai desideri dei propri rivali? Se l’anno scorso gli obiettivi di mercato si erano concentrati sull’acquisto di giocatori del calibro di Icardi, Immobile, Higuain, Dzeko, Mertens e Belotti, quest’anno è indubbiamente Ronaldo il protagonista di tutte le aste di fantacalcio. Tantissimi i novelli “Marotta” pronti a fare economie negli altri reparti pur di garantirsi il campione portoghese.

Lo confermano anche le quotazioni delle principali testate che si occupano di fantacalcio: segnano tutte record mai visti prima. La quotazione stabilita da Magic, sezione della Gazzetta dello Sport ha sorpreso tutti. Assicurarsi Ronaldo nel fantacalcio rosa costa 60 fantamilioni, una cifra enorme se si pensa che il budget a disposizione per formare una rosa di 25 giocatori è di 250 Magic Milioni.

La scorsa stagione il calciatore più costoso era Higuain, valeva 37 Magic milioni ad inizio stagione, quasi la metà rispetto all’ex giocatore del Real Madrid nonostante fosse reduce dalla meravigliosa stagione con il Napoli. Decisamente più semplice ed economico conquistare Cristiano Ronaldo giocando sul portale Fantagazzetta, uno dei siti più frequentati per chi è alla ricerca di divertimento simulando la carriera di allenatori di calcio. Per accapararsi le prodezze del 5 volte Pallone d’Oro servono 49 crediti, un settimo del budget totale, cifra che ha convinto più di un giocatore a comprare quello che è considerato uno dei calciatori più forti di tutti i tempi.

Altro record che ha lasciato a bocca aperta i fantallenatori è stata la quotazione di Fantascudetto. 65 i crediti per aggiudicarsi il nuovo attaccante della Juventus, una cifra enorme, mai vista prima, la più alta storicamente mai registrata sul fantacalcio di Sky, che non ha scoraggiato però chi punta ad avere un attaccante di grido, da schierare nel gioco più bello del mondo (dopo il calcio, naturalmente).