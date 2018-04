Qatar Airways è il nuovo sponsor della Roma calcio

editato in: da

Qatar Airways è il nuovo sponsor della AS Roma. Lo ha annunciato la dirigenza della Roma, dopo cinque anni senza sponsor da parte del club giallorosso.

L’accordo è stato stretto con la compagnia aerea per un periodo valido fino alla stagione 2020/2021. Qatar Airways è già stato sponsor del Barcellona tra il 2013 e il 2017 e sarà il settimo sponsor della AS Roma in 90 anni. In particolare, l’accordo prevede che la compagnia aerea sia sponsor di maglia ufficiale e “main global partner” della squadra.

L’accordo è considerato il più grande mai siglato dalla società e uno dei più importanti raggiunti da un club italiano. Porterà il logo della compagnia aerea stampato sul fronte della maglia della squadra già dalla partita del 24 aprile contro il Liverpool. Inoltre porterà al club circa quaranta milioni più bonus di fondi. Non solo: permetterà alla Qatar Airways di mettersi in contatto con milioni di tifosi giallorossi e al contempo aiuterà la AS Roma a espandere il proprio nome a livello internazionale.

James Pallotta, presidente della società calcistica, ha commentato l’accordo dicendo: “l’annuncio è il risultato di un confronto proseguito con Qatar Airways per oltre otto mesi dietro le quinte (…). Arriva in un periodo significativo per la storia del club, dentro e fuori dal campo (…) Siamo fieri di portare il nome di Qatar Airways sulla nostra maglia e non vediamo l’ora di lavorare assieme per raggiungere i successi sportivi e commerciali che ci aspettiamo per gli anni a venire”.

A quelle del presidente giallorosso, si sono aggiunte le parole del group chief executive officer di Qatar Airways, Akbar Al Baker: “il club giallorosso è tra i più conosciuti al mondo e uno dei più vincenti; la nostra comune ambizione per l’innovazione e l’eccellenza ha reso molto semplice la chiusura di questo accordo. Come compagnia aerea comprendiamo la potenza dello sport nell’unire le persone, questo nuovo rapporto con la Roma non fa altro che rafforzare la nostra convinzione in merito. Non vediamo l’ora di lavorare insieme e di festeggiare con i tifosi giallorossi presenti in tutto il mondo”.

L’accordo è importante, anche perché rafforza ancora di più il legame tra Qatar Airways e Italia. La compagnia è stata fondata nel 1997, ed è una delle più giovani compagnie mondiali a servire i cinque continenti e a aver ottenuto un rating di cinque stelle assegnato da Skytrax. Negli ultimi mesi, la compagnia ha annunciato l’acquisizione del 49% di AQA holding, società dalla quale dipende Air Italy. In più, quotidianamente prevede diversi voli verso Roma, Milano, Venezia e Pisa.