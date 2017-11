Push Up Wheel, un compagno d’allenamento per tutte le stagioni

L’inverno è alle porte e il freddo è un freno per il tuo allenamento outdoor? Push Up Wheel potrebbe essere la risposta ai tuoi problemi per un allenamento completo anche a casa! Il nome potrebbe spiazzare i neofiti del fitness estranei al crossfit, perché effettivamente non regala immediatamente l’immagine di un oggetto ben preciso, come potrebbero fare la bicicletta o il bilanciere. Il Push Up Wheel è un pratico e poco ingombrante attrezzo composto da due manubri incuneati verso l’alto con dei rulli come base.

L’elemento che lo rende innovativo per gli allenamenti indoor è la presenza dei rulli: grazie a essi è possibile eseguire degli esercizi canonici come le flessioni andando alla continua ricerca dell’equilibrio; in più i rulli sono smontabili e permettono di inserire la punta del piede o i talloni per eseguire degli esercizi in estensione.



Grazie ai numerosi tutorial che si trovano online, la varietà degli esercizi da eseguire anche in casa è realmente amplissima: il ponte è l’esercizio perfetto per i glutei. Gli amanti del pilates che non hanno in casa la palla da pilates perché ingombrante, la possono sostituire con il Push Up Wheel per gli esercizi di preparazione alla verticale. L’Ab Wheel è l’esercizio pensato per allenare gli addominali: si tratta di semplici estensioni da posizione prona. Per gli uomini che devono lottare costantemente contro la pancetta e le maniglie dell’amore è consigliato il Plank Laterale: addominali obliqui e deltoidi ne traggono grande beneficio. L’esercizio più completo, che richiama le movenze del free climbing è il Mountain Climber: un esercizio “a spinta” e in corpo libero che allena l’agilità e rende più elastici contemporaneamente braccia, gambe e addominali.



Esistono vari modelli di Push Up, quello che sta andando per la maggiore è il Push Up Wheel della Domyos, marchio storicamente lagato alla Decathlon, che viene venduto a circa 15€.