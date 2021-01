Primark apre il settimo negozio in Italia: tutte le info

editato in: da

In arrivo in Italia il settimo negozio Primark. L’azienda irlandese di abbigliamento, con decine di negozi in tutta Europa, è pronta infatti ad aprire un altro punto vendita nel centro commerciale Le Gru di Grugliasco, comune nella cintura metropolitana di Torino.

Primark, settimo punto vendita in Italia: le nuove aperture

Il centro commerciale nel torinese, sarebbe pronto ad accogliere il rivenditore internazionale di articoli a prezzi concorrenziali, che vanno dall’abbigliamento ai prodotti di bellezza fino ai complementi per la casa.

“Stiamo lavorando per l’apertura” è la dichiarazione che sarebbe filtrata dai responsabili della struttura, a conferma dell’inaugurazione. All’interno de “Le Gru” sarebbero già in corso i lavori per predisporre spazi e vetrine del retailer irlandese.

Non sono state ancora stabiliti ad oggi date e dettagli dell’operazione, con l’inaugurazione al momento sospesa per le difficoltà dovute all’andamento dell’epidemia da coronavirus in Italia. Ma sul progetto non ci sarebbero dubbi.

Dopo Arese, Brescia, Campi Bisenzio, Roma, Rozzano e Verona, la multinazionale ha in progetto di sbarcare non solo in Piemonte, ma anche a Bologna (Shopville Gran Reno), Napoli (Centro Campania) e Venezia (Nave de Vero).

Queste nuove apertura rientrano in un accordo stipulato da Primark con Klépierre, leader europeo dei centri commerciali, che prevede 7 nuovi store tra Francia e Italia.

Rimane da vedere se i responsabili dell’inaugurazione, che potrebbe arrivare anche entro l’anno, saranno in grado di gestire la partecipazione all’evento ed evitare gli assembramenti che hanno portato a molte polemiche durante l’apertura a Roma del nuovo centro commerciale “Maximo Shopping Center”.

In occasione del battesimo della struttura di 65 mila metri quadri che ospita 160 negozi nello scorso Black Friday, si sono infatti verificate lunghe code da parte di folle di clienti proprio per non perdere il primo shopping dentro al negozio d’abbigliamento.

Primark, settimo punto vendita in Italia: il marchio internazionale