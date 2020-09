In giro gratis con lo scooter elettrico, offre Pornhub: ecco dove

editato in: da

Pornhub fa fare a tutti un giro gratis sul motorino elettrico. Il più grande sito web al mondo di contenuti per adulti ha annunciato la campagna “A Ride With Pornhub” in collaborazione con MiMoto, il primo servizio tutto italiano di scooter sharing elettrici a flusso libero.

L’iniziativa sarà attiva a partire da questo venerdì nelle città di Milano, Torino e Genova. Dalle 12 dell’11 settembre, fino a mezzanotte di domenica 13 settembre, sarà infatti possibile per ogni utente di MiMoto effettuare una corsa gratuita di 15 minuti sui motorini della piattaforma di scooter sharing. Per poter usare il servizio è necessario scaricare l’applicazione di MiMoto e inserire il codice “Pornhub”.

Un’idea che fa parte del progetto del portale d’intrattenimento per maggiorenni, dedicato alla promozione della mobilità sostenibile in Italia.

La campagna “A Ride With Pornhub” è stata infatti pensata per sostenere un utilizzo più frequente di mezzi di trasporto alternativi in città, non solo per richiamare l’attenzione sul rispetto dell’ambiente, ma anche per avvalorare le misure di distanziamento sociale in vigore, per contrastare l’epidemia da Covid-19.

“La partnership – hanno dichiarato Alessandro Vincenti e Vittorio Muratore, co-fondatori di MiMoto- tra un servizio di green sharing e la più importante azienda nel settore dell’intrattenimento per adulti, è un perfetto esempio di come la società possa unirsi per cambiare paradigmi ed evolversi in modo responsabile, anche unendo due aziende dai contenuti così diversi”.

Non è la prima iniziativa del genere portata avanti da Pornhub. In passato sempre in direzione della diffusione di una maggiore consapevolezza su tematiche ecologiste, la piattaforma ha promosso progetti come The Dirtiest Porn Ever e Beesexual.

“Il nostro pubblico italiano è molto numeroso, per questo siamo felici di poter offrire ai nostri fan italiani delle corse gratuite sugli scooter di MiMoto, al fine di incentivare una mobilità sostenibile” ha detto a proposito Il vicepresidente di Pornhub Corey Price.