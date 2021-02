La pasta Barilla ora si cuoce grazie alla musica: come funziona la Playlist Timer su Spotify

editato in: da

Per cucinare la pasta, lo sanno bene tutti gli italiani, bisogna rispettare il tempo di cottura scritto sulla confezione. Grazie alla tecnologia non è più necessario avere un timer apposito in cucina, né controllare con insistenza l’orologio aspettando il minuto giusto per scolare gli spaghetti. Grazie a smartphone e assistenti vocali anche una semplice operazione ai fornelli è stata ulteriormente semplificata. Barilla ha lanciato un nuova iniziativa, in collaborazione con il colosso della musica online Spotify.

Cos’è Playlist Timer, la nuova campagna che mette insieme Barilla e Spotify

Playlist Timer celebra il matrimonio tra le due aziende attraverso una serie di raccolte musicali la cui durata corrisponde esattamente ai tempi di cottura dei vari tipi di pasta, a cui sono associati altrettanti generi.

La nuova colonna sonora da portare in cucina si articola in 8 playlist, la cui durata varia dai 9 agli 11 minuti, che abbinano i quattro generi più ascoltati in Italia, ovvero il pop, il rap, la musica indie e i grandi classici del passato, ad alcuni tra i formati di pasta più comuni, ovvero i best seller di Barilla: spaghetti, linguine, fusilli e penne rigate.

Playlist Barilla su Spotify: le canzoni da ascoltare per cuocere bene la pasta

La pasta è pronta, e perfettamente al dente, quando le note delle canzoni di grandi artisti italiani e internazionali si fermano. L’idea di creare playlist brandizzate su Spotify, la piattaforma di musica streaming più utilizzata al mondo con oltre 345 milioni di utenti, è venuta ai creativi di Publicis Italy. Finora le raccolte sono 8, come elencato di seguito, e i brani in esse contenuti cambieranno per tutta la durata della campagna.