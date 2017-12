Orologi: nuovo Breitling Navitimer, il Rattrappante

Il nuovo Navitimer di Breitling ha un nome che sembra preso in prestito da un poema epico-cavalleresco: il Rattrappante. Per chi non se ne intendesse di meccanica, un rattrappante o cronografo sdoppiante non è altro che un organo meccanico snodato in grado di ritornare autonomamente nella posizione iniziale dopo il suo utilizzo.

Quando si parla di cronografica in termini tecnici, pensare a Breitling è quasi automatico, infatti è sua l’introduzione nel 1915 del primo pulsante indipendente per utilizzare le funzioni del cronometro, e sempre sua è l’introduzione di un secondo pulsante indipendente nel 1934 (furono posizionati rispettivamente all’altezza delle ore 2 e 4). Ultima ma non meno importante, l’invenzione nel 1969 del primo cronografo a carica automatica.

Una delle complicazioni principali sono le due lancette per il cronometro sovrapposte: una delle due può essere bloccata per prendere il tempo intermedio; ma la magia è che dopo aver misurato il tempo raggiunge con uno scatto incredibile l’altra lancetta che nel frattempo ha continuato a correre. Essendo un movimento meccanico e non digitale, si può ben immaginare quanto un rattrappante sia complesso da costruire, soprattutto se poi ha le dimensioni di un orologio e soprattutto se vengono utilizzati soli 28 componenti.

Il nuovo Navitimer Rattrappante è disponibile in acciaio o in oro rosso 18 carati. Per quanto riguarda il meccanismo del cronometro è un Calibro cronografico manifattura B03 con rattrapante, come dicevamo uno dei più complessi meccanismi dell’orologeria. Il terzo pulsante, quello posto alle ore 3 è quello che permette la misurazione dei tempi intermedi e può essere utilizzato tutte le volte che si vuole. Ampia scelta per quanto riguarda il cinturino con varianti nere e marroni in pelle, coccodrillo, caucciù e acciaio. Doppia scelta anche per il quadrante, in bronzo o nero.

Questo modello è superbo, e come diceva Breitling «non si diventa fornitore ufficiale dell’aviazione per caso», anche perché qui al caso non viene lasciato proprio nulla.

Prezzo modello in acciaio: 10.390 euro.