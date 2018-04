Offerta record di Amazon per la serie tv “Il Signore degli Anelli”

editato in: da

Certi cult sono intramontabili e, anche a distanza di anni, continuano a riscuotere un successo enorme. Uno di questi è “Il signore degli anelli”, libro dello scrittore J. R. R. Tolkien diventato un film della New Line Cinema nel 2002 e una serie tv (si spera) entro il 2020. Ma andiamo a vedere quanto vale questo accordo più che milionario stretto da Amazon, l’azienda statunitense che – a quanto pare – ha deciso di espandersi in ogni ambito dell’esistente.

Lo scorso novembre Amazon ha concluso l’accordo milionario del decennio, battendo Netflix e candidandosi a rivale persino di HBO. L’azienda, che da qualche tempo ha aperto il suo servizio di video in streaming – ha sborsato 250milioni di dollari per accaparrarsi il diritto di creare una serie televisiva su “Il signore degli anelli”, romanzo simbolo del ‘900 di J. R. R. Tolkien. Amazon è riuscita persino a battere Netflix (che aveva fiutato l’affare) e l’accordo con la Tolkien Estate, l’associazione che si occupa di tutelare i diritti dello scrittore, è stato raggiunto. E ha davvero un bel po’ di zeri.

«Questo è l’affare più complicato che abbia mai visto, ma è stato gestito in tempi relativamente brevi, in un modo che ha riunito le parti in un rapporto solido – ha dichiarato Matt Galsor, avvocato della Tolkien Estate – È stato difficile, ma tutti si sono piaciuti e si sono sentiti una squadra quando l’accordo è stato siglato». Questo prevede la realizzazione di cinque stagioni de “Il signore degli anelli”. I costi del progetto? 1miliardo di dollari: una cifra da capogiro, più alta persino di quella stanziata da HBO per “Game of Thrones”. Insomma, lo show di Amazon ha tutte le carte in regola per essere uno dei prodotti più innovativi e seguiti dei prossimi anni. Se tutto va bene, la prima puntata de “Il signore degli anelli” dovrebbe andare in onda tra due anni.

Nelle cinque stagioni della serie Amazon non saranno narrate solo le vicende della saga madre di Tolkien. Oltre a “Il Signore degli anelli”, saranno raccontati episodi ambientati persino prima di “Lo Hobbit”, prequel alle avventure di Frodo e la compagnia dell’anello. Per ravvivare l’atmosfera, inoltre, ci saranno degli spin-off ambientati nella Terra di Mezzo: pronti a gustare la serie più costosa di sempre?