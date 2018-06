Occhiali Laps Collection

editato in: da

Lapo Elkann torna a far parlare di sé. L’imprenditore italiano firma la prima collezione di occhiali da sole e da vista di Italia Independent, la Laps Collection (Laps è il modo in cui si fa chiamare dagli amici, oltre che l’acronimo della sua associazione benefica). La collezione si ispira ai tre mondi più cari al designer: l’arte e il mare che si fondono negli occhiali che guardano a Hokusai; l’automotive con i modelli in stile “gentleman driver” dalla montatura in titanio (da tenere d’occhio il modello “Avvocato” caratterizzato da un design grintoso e impreziosito da dettagli unici per un look che non passa certo inosservato), e infine le icone vintage del Made in Italy con i modelli che riecheggiano La Dolce Vita.

Lapo Elkann ha definito questa collezione “cuore, passione, determinazione e ricerca”: La Laps Collection è composta da dodici modelli di cui sette montature da sole e cinque vista, realizzati con materiali di alta qualità, capaci di competere nel segmento fashion di riferimento.

La linea sarà in vendita a partire dal 28 giugno, presso le Boutique Italia Independent, nei migliori ottici italiani ed internazionali, in selezionati fashion store e sulla piattaforma e-commerce, con un range di prezzo che va dai 197 ai 297 euro.