Neymar supera Messi e Ronaldo: il contratto con Puma vale milioni di euro

Il recente passaggio di Neymar da Nike a Puma ha fatto parecchio scalpore, soprattutto perché si tratta di un accordo che passerà alla storia per essere una delle sponsorizzazioni sportive individuali più pagate di sempre. Secondo quanto riportato da Forbes, la fine della collaborazione storica con Nike e il nuovo contratto con Puma farà guadagnare a Neymar ben 23 milioni di sterline all’anno (circa 25 milioni di euro).

Neymar dice addio a Nike

La collaborazione tra Neymar e Nike inizia quando il calciatore ha solo 13 anni, con un contratto che lo legava al gigante americano dell’abbigliamento sportivo per ben 11 anni. L’offerta di Puma, però, ha spinto il 28enne a rivedere gli accordi presi, rescindendo dal contratto prima del tempo (mancavano ancora due anni).

Con la nuova sponsorizzazione, di fatto, il calciatore raddoppia le entrate che gli venivano garantire con Nike (11 milioni di sterline annuali, ovvero più di 12 milioni di euro l’anno). L’attuale contratto con Puma vale addirittura più dei contratti di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo con Adidas e Nike, cosa che gli ha permesso di salire in cima alla classifica delle sponsorizzazioni sportive individuali più pagate nella storia.

Tutto ciò che Neymar deve fare in cambio di 25 milioni di euro l’anno è essere – semplicemente – il volto di Puma, il che vuol dire indossare in più occasioni accessori e abbigliamento del marchio e prestare alla sua faccia a spot e sponsorizzazioni che sono stati definiti nell’accordo.

Neymar firma con Puma: la conferma

“Sono cresciuto guardando video di grandi leggende del calcio. Erano i RE del campo. I RE del mio sport. Questo è esattamente quello che ho sognato per me stesso. Voglio farlo a modo mio. Desidero riportare l’eredità che quegli atleti hanno creato in campo. Voglio che il RE regni di nuovo in campo e ispiri generazioni, come ha ispirato la mia. Questa sarà la mia storia”, così il calciatore sul suo profilo Instagram ha annunciato l’inizio della collaborazione con Puma.

“Per questi motivi, da oggi in poi, ho l’onore di unirmi al marchio che ha aiutato i grandi come Pelé, Cruyff, Eusebio e Maradona a diventare quello che sono”, ha poi aggiunto lo stesso.

Né Neymar né Puma hanno fornito dettagli sulla durata del contratto. Le prime indiscrezioni sul nuovo contratto sono state pubblicate per la prima volta dal sito sportivo brasiliano Esporte Interativo, noto per aver svelato la storia del trasferimento di Neymar dal Barcellona al PSG nel 2017. La notizia, poi, è stata confermata dal calciatore, ma solo Forbes, che lo classifica la settima celebrità più pagata al mondo, ha reso nota la cifra dell’accordo.