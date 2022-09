Nel 2023 arriva la moneta da 2 euro col volto di Raffaella Carrà

Fonte: 123RF

Raffaella Carrà sarà raffigurata sulle monete da 2 euro dal 2023. Ad annunciarlo è stato il conduttore e autore tv Fabio Canino, durante il Festival della Tv a Dogliani, precisando che non si tratterà di un unico pezzo da collezione, bensì di una moneta commemorativa che viene emessa dall’Unione Europea “per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza”.

La moneta da 2 euro col volto della Carrà

Nel 2023 l’Italia conierà una moneta commemorativa per omaggiare una delle donne dello spettacolo più amate, scomparsa il 5 luglio 2021. Non c’è ancora una comunicazione ufficiale: l’omaggio della Zecca dello Stato è stato annunciato da Fabio Canino: “Nel 2023 l’Italia dedicherà la moneta da 2 euro a Raffaella Carrà, personalità rilevante dentro e fuori l’Europa. La più grande e poliedrica artista italiana”.

L’Istituto poligrafico dello Stato, scrive Repubblica, ha condotto un sondaggio fra gli italiani per decidere il nome di una donna da inserire nella collezione dedicata ai grandi artisti italiani. Tra i nomi in lizza Monica Vitti e Anna Marchesini, ma alla fine la scelta è ricaduta sulla grande artista che dalla sua scomparsa, avvenuta lo scorso anno a 78 anni, ha ricevuto diversi omaggi da parte di fan e di istituzioni: dopo l’intitolazione di una piazza a Madrid, la dedica di un tratto del lungomare di Bellaria dove è cresciuta da bambina, e quella del Centro di Produzione Rai di Via Teulada.

Le monete commemorative

Oltre a coniare monete che vanno ad arricchire il catalogo della numismatica da collezione, i Paesi membri della zona Euro possono decidere ogni anno di coniare delle monete commemorative o celebrative, dedicandole ad un personaggio che è stato importante per il Paese.

Il numero totale dei pezzi messi in circolazione è limitato, le monete hanno un valore commerciale e possono essere solamente del valore di 2 euro. L’Italia ha deciso che nel 2023 le monete da 2 euro saranno dedicate a Raffaella Carrà, per il suo essere stata una delle artiste italiane più amate sia dentro che fuori i confini del Paese e per aver rivoluzionato il modo di fare spettacolo, con delicatezza, talento e spontaneità.

Raffaella Carrà non sarà la prima a essere riprodotta su una moneta. Sulle monete da due euro sono comparsi i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: 3 milioni di esemplari diffusi in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio.