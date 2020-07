Musk scala posizioni tra i più ricchi del mondo: la classifica

editato in: da

Miliardari ma non solo: curiosità e altri primati secondo Bloomberg

È un’annata d’oro per Elon Musk che fa il pieno di miliardi e si invola nella classifica degli uomini più ricchi del pianeta. Traguardi certificati dal Bloomberg Billionaires Index, un indice calcolato dall’agenzia finanziaria, aggiornato in diretta con le quotazioni delle società che costituiscono i principali patrimoni dei più grandi miliardari al mondo.

Il magnate statunitense Ceo di Tesla sorpassa Warren Buffet (nel frattempo sprofondato al decimo posto) chiamato l'”oracolo di Omaha” perché dalla sua città di origine negli Usa ha costruito a forza di investimenti sorprendenti un impero finanziario che l’ha portato solo 12 anni fa in cima a questa lista dei più ricchi, dove adesso è sprofondato. Ma se in questa classifica è in discesa è perché occupa i primi posti in quella dei “cuori d’oro“: uno dei motivi dello snellimento del patrimonio di Buffet è infatti una donazione di 2,7 miliardi in azioni per iniziative di solidarietà, dal 2006 in totale sono 37 i miliardi donati in beneficenza.

Per Elon Musk la posizione guadagnata è solo uno dei primati fatti registrati quest’anno, in cui col balzo in avanti di Tesla in Borsa, dove le azioni valgono oggi più di 1.500 dollari, registra un +269%. Che si traduce in un patrimonio di 70,5 miliardi di dollari, più 43 miliardi nel 2020 finora, 15 dei quali provenienti dall’impresa spaziale SpaceX. Insieme al raggiungimento degli obiettivi finanziari e di mercato, Musk festeggia un altro sorpasso, anche più importante: la soddisfazione di portare la casa delle auto elettriche in cima alla classifica dei costruttori per valore espresso dalla Borsa, scalzando la Toyota dal primo posto.

La classifica, top 10