Muesli: idee per una colazione nutriente e sana

Fonte: 123RF

Il muesli è una combinazione di cereali (spesso integrali), semi e frutta secca che si può consumare a colazione insieme a latte o yogurt, e che, per la sua composizione, può essere un’alternativa più sana al classico cappuccino accompagnato dalla brioche, garantendo comunque il pieno di energie che la colazione dovrebbe offrirci.

Le sue origini si fanno risalire agli anni ’60, quando il dottor James Caleb Jackson aveva iniziato a offrire ai pazienti delle sue cliniche una colazione che chiamava “granula”, praticamente dei biscotti di farina integrale di grano duro che andavano intinti nel latte. Poco dopo, il dottor John Harvey Kellogg lo imitò, creando una sua “granula” a base di avena e mais. Denunciato per il plagio, si limitò a cambiare il nome in “granola”, e da lì iniziò l’impero dei cereali per la prima colazione che ancora oggi conosciamo. Non a caso, “granola” è il nome comunemente usato nei paesi di lingua anglosassone, specialmente negli Stati Uniti, per indicare il muesli.

Da allora, la composizione e la consistenza di questo prodotto sono cambiati parecchio, e oggi, quando parliamo di muesli, si tratta di un mix di cereali, semi, frutta a guscio e frutta secca, che di solito viene cotto con diverse tipologie di oli e zuccheri, miele o dolcificanti. A volte, ci si aggiunge anche del cioccolato in scaglie. Spesso, il muesli viene considerato un’alternativa più sana e salutare rispetto ad altri cereali per la prima colazione, o ad altre tipologie di colazione, tuttavia, se parliamo dei vari muesli confezionati che si trovano sugli scaffali del supermercato, bisognerebbe fare attenzione agli ingredienti utilizzati e a come vengono prodotti.

Inutile dire che è fondamentale leggere la lista degli ingredienti e studiare l’etichetta: spesso, i muesli confezionati sono pieni di zuccheri aggiunti, il più delle volte raffinati, che si vanno a unire alla già preponderante presenza di carboidrati del prodotto. Inoltre, fate attenzione agli oli che vengono utilizzati: molto spesso sono di bassa qualità (palma, canola, colza ecc.) e comunque fanno lievitare le calorie per porzione. I muesli industriali possono contenere anche additivi (aromi naturali compresi, che non sono affatto così “naturali”) e sale in eccesso.

Se dunque decidete di comprare il vostro muesli al supermercato, l’ideale sarebbe scegliere una marca che ha al primo posto negli ingredienti i cereali in fiocchi (integrali e senza zuccheri aggiunti) e al secondo la frutta essiccata al naturale, che dovrà essere l’unico dolcificante del vostro muesli. Se la frutta che trovate nel mix è lucida e molto dolce, sappiate che è stata trattata con sciroppo di glucosio o simili. Le chips di banana, inoltre, spesso sono trattate con olio di cocco e zucchero. Infine, il terzo ingrediente dovrebbe essere costituito da frutta a guscio e semi oleosi, come unica fonte di grassi. Niente oli o zuccheri aggiunti, né sale o additivi vari.

L’alternativa ancora più salutare è prepararsi il muesli a casa con ingredienti controllati e di qualità: è facile e veloce da realizzare, e si manterrà per qualche giorno in un contenitore di vetro a chiusura ermetica, a temperatura ambiente, oppure, sempre in un contenitore a chiusura ermetica, nel freezer, fino a tre mesi. Come abbiamo visto, le componenti principali sono tre, e possiamo attenerci a quelle anche nella ricetta casalinga.

Ecco come prepararne 6 porzioni. Frullate in un mixer 9 albicocche secche o datteri snocciolati 3 mele, 6 cucchiai d’acqua e 6 cucchiai di olio di cocco. Mettete da parte la purea ottenuta. Versate in una grossa ciotola circa 1 kg di fiocchi d’avena, 300 g di frutta secca (noci, nocciole, mandorle) a pezzetti, un pizzico di cannella in polvere se vi piace, e mescolate tutto. Unite la purea ottenuta prima e amalgamate. Versate il tutto su una teglia coperta da carta da forno, stendendo bene il muesli, e infornate a 180 °C finché la superficie non sarà dorata (circa 20-25 minuti). Lasciate raffreddare, spezzettate il tutto e conservate. Buona colazione!