Rifugio Val Formica: esempio virtuoso di imprenditorialità italiana

Immerso fra le più affascinanti montagne dell’Altopiano di Asiago Sette Comuni, precisamente a Cima Larici, il Rifugio Val Formica Luxury Resort è molto più di un semplice luogo di vacanza. È una destinazione magica che trasforma il concetto di soggiorno in un’esperienza indimenticabile.

Il Rifugio Val Formica Luxury Resort è un raffinato ambiente montano, nato da un’imponente opera di riqualificazione territoriale avviato nel 2011, che oggi racconta in ogni dettaglio la cura dell’ospitalità, la natura e la storia del luogo. Il resort sorge a 1653 metri d’altitudine e rappresenta il sogno e la passione per la montagna di un gruppo di amici che da sempre vogliono trasmettere agli ospiti un’atmosfera fatta di tradizione e contemporaneità.

Il Rifugio Val Formica, che si raggiunge in auto su strada completamente asfaltata, è un luogo magico che ha riportato alla vita l’intera area dopo anni di abbandono, diventando un esempio virtuoso di imprenditorialità.

Dagli anni ’70 fino a metà degli anni ’90 le piste di Val Formica e Cima Larici sono state la meta preferita di sciatori principianti ed esperti, grazie a anche al contesto naturale della zona, aperta e soleggiata. Dopo la chiusura, le strutture della zona vennero dimenticate per un lungo periodo fino a quando, nel 2011 una cordata di imprenditori amici tra loro, operando una completa ristrutturazione della storica baita (quella in cui oggi sorge parte dell’intera struttura) iniziò a dare vita al progetto di rinascita e con esso alla promessa di rendere di nuovo viva la vallata.

Nel 2012 fu ripristinata la ski area e il 2014 vide luce l’ammodernamento della stessa con una nuova seggiovia quadriposto, mentre nel 2015 la richiesta crescente portò a un ampliamento dei locali del rifugio. A inizio 2022 furono completati i lavori di realizzazione del resort, dando risposta così alle tantissime richieste di poter anche soggiornare in Val Formica.

Oggi la gestione della struttura è curata da Raffaele e Michela. Lui la una grande esperienza in tutti i settori e una profonda conoscenza del territorio. Lei cura approfonditamente tutta la parte che riguarda i servizi della ristorazione, alla quale gli ospiti riconoscono da sempre grande simpatia e professionalità.

Da luogo abbandonato a hotel di lusso

Come abbiamo visto, il Rifugio Val Formica Luxury Resort è un piccolo gioiello di montagna con 11 suite, una diversa dall’altra, i cui ospiti possono usufruire di un centro benessere riservato esclusivamente a loro. Un’oasi di tranquillità e relax con sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali. Inoltre, le due suite più prestigiose dispongono di spa ad uso esclusivo con vasca idromassaggio biposto, cromoterapia, diffusione sonora e sauna ad infrarossi.

Gli amanti della cucina tradizionale montana e delle proposte gourmet apprezzeranno il ristorante del Rifugio Val Formica Luxury Resort che conquista il palato con piatti tipici e piatti raffinati, preparati con ingredienti freschi e locali, in onore della ricca tradizione culinaria della regione. Grazie al talento dello chef del resort, Inaki Scodeller, gli ospiti possono gustare piatti prelibati accompagnati da una selezione di vini pregiati, il tutto in un’atmosfera romantica e affascinante.

Per gli amanti delle attività all’aperto, il luogo offre una vasta gamma di opportunità, in ogni stagione. Ad iniziare dalla possibilità di esplorare le bellezze circostanti con camminate ed escursioni (d’inverno con le ciaspole) verso le splendide mete di Cima Portule, Cima Larici, Porta Manazzo e Cima Mandriolo. D’estate, noleggiando una e-bike sul posto, è possibile spingersi lungo le strade al confine con il Trentino o immergersi fra i pascoli delle tante malghe che sono una delle peculiarità del territorio. I vari percorsi regalano viste ed emozioni ricche di spunti naturali ma anche di approfondimento degli eventi storici che qui si sono vissuti particolarmente durante la grande guerra, della quale restano molte testimonianze. In inverno si può approfittare della Ski Area Val Formica che si trova proprio a ridosso della struttura, con le sue quattro facili piste blu e moderni impianti per lo sci con quattro piste Blu ed uno Snow Park.

In sintesi, il Rifugio Val Formica Luxury Resort è il luogo perfetto per staccare la spina, dimenticare il frastuono cittadino e lo stress, creando ricordi preziosi.