Misano Marittima, l’utopia (realistica) di Claudio Cecchetto

editato in: da

Durante la conferenza stampa, il 10 luglio, sono stati proiettati i videomessaggi che Fabio Volo, Gerry Scotti, Max Pezzali, Amadeus, Fiorello e Jovanotti, artisti scoperti e prodotti da Cecchetto, hanno inviato a Claudio per sostenere il lancio di questo suo nuovo progetto: MISANO MARITTIMA.

Nell’immaginario collettivo Misano è conosciuta nel mondo per essere la sede del circuito che ospita le gesta dei campioni della MotoGP come Valentino Rossi, Marc Marquez, Andrea Dovizioso e di altri campioni delle due e quattro ruote. Una location che grazie agli eventi motoristici ha accresciuto il suo appeal nel mondo diventando meta, soprattutto in estate, di un target eterogeneo di turisti italiani e non. Ma Misano non è solo questo. È un polmone verde, le sue spiagge a misura di famiglia hanno conquistato le bandiere blu e verde.

UN TURISMO DI QUALITÀ IN ESPANSIONE

I numeri legati al turismo di Misano non guardano solo alla quantità ma anche alla qualità, cresciuta grazie anche a un’offerta del sistema imprenditoriale del territorio che ha accresciuto il livello dei servizi all’ospite soprattutto nel campo della ristorazione e dei servizi in spiaggia.

IL BRAND

Nasce un nuovo luogo, uno spazio, un’area di sole, mare, spiaggia e territorio di condivisione ridefinita da un brand. Il tutto connotato da una direzione artistica.

Il nome e il luogo ne esprimono i contenuti. MISANO MARITTIMA è un gioco, un sorriso, una nuova linea di vacanza in cui tutte le risorse e le eccellenze di Misano credono in un progetto comune, diventano un club, scelgono un’immagine, offrono servizi unici, alzano il livello di accoglienza e puntano all’innovazione, allo stupore, allo show.

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTECIPANTI

MISANO MARITTIMA nasce da un’idea di Claudio Cecchetto con il supporto dell’architetto Luca Tausani e unisce le eccellenze economiche turistiche nella zona d’ingresso nord della città di Misano e il parco Mare che hanno puntato ad alzare gli standard di qualità e dei loro servizi.

L’Associazione “MISANO MARITTIMA”

Le attività che hanno dato vita a questa nuova start up “Summer District”, si sono temporaneamente unite in un comitato che utilizzerà la stagione estiva 2018 per:

delineare una cultura d’insieme che mira ad innalzare la qualità dei servizi al turista

realizzare un disciplinare d’ingresso per le nuove attività che vorranno aderire al progetto

mettere in campo delle attività condivise sia in termine di comunicazione che di eventi

GLI OBIETTIVI

Il progetto sarà di durata pluriennale e si svilupperà attraverso vari step, con l’obiettivo di tramutare MISANO MARITTIMA da Associazione a club di prodotto.

Una provocazione si dovrà tramutare in concretezza attraverso azioni studiate, mirate e con una forte comunicatività.

LE AREE TEMATICHE DI INTERVENTO

Nei prossimi anni a partire dall’estate del 2018, l’obiettivo di MISANO MARITTIMA sarà quello di diventare IL luogo dove accadono gli eventi più IN dell’area sud della gettonatissima Riviera Romagnola. Un meet-up dove la creatività e l’innovazione saranno il comune denominatore che accomuna le diverse aree tematiche di intervento. Una vera e propria “Smart City”.

Le aree tematiche di intervento saranno:

lo sport e il wellness

lo spettacolo

la musica

la cultura

GLI EVENTI 2018

Già a partire dall’estate del 2018, l’Associazione MISANO MARITTIMA getterà le basi per un programma pluriennale, ospitando attività legate al mondo della cultura e dello sport. Il tutto verrà promosso attraverso un’immagine coordinata che unirà tutti i locali del comitato sotto un unico brand: MISANO MARITTIMA.

GLI INTERVENTI STRUTTURALI

Per quanto riguarda le azioni e gli interventi strutturali previsti per l’estate 2018, verrà inaugurato il nuovo tratto di pista ciclabile che collegherà MISANO MARITTIMA al centro di Misano che avrà in Piazza Venezia il suo hub ideale, il suo Free WI-FI! Un luogo che si tramuterà in centro di aggregazione, una piazza fisica e virtuale dove si incontreranno l’hardware e il software di MISANO MARITTIMA.

IL MISURATORE DI VELOCITÀ CICLABILE

La pista ciclabile, arancione, non sarà semplicemente un percorso per il transito di biciclette ma si tramuterà in un mezzo di comunicazione a messaggi variabile grazie all’istallazione di un misuratore di velocità che potrà essere anche utilizzato per lanciare messaggi di benvenuto e informazioni sugli eventi.