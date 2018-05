Milano è la settima città più cara al mondo

editato in: da

Secondo un report stilato da UBS, Milano sarebbe una delle città non solo più care d’Italia, ma anche del mondo.

Se siete indecisi tra il trasferirvi a New York o Milano e uno dei fattori che volete prendere in considerazione è il costo della vita, sarete stupiti di sapere che abitare nella Grande Mela non è molto più caro rispetto al capoluogo lombardo. Il sito Ubs Wealth Management ha stilato una classifica con le città più costose del mondo e Milano si trova al settimo posto, preceduta solo da Zurigo, Ginevra, Oslo, Copenaghen, New York e Tokyo. La lista è stata stilata tenendo conto del costo della vita rapportata al salario medio di un lavoratore. E, nonostante Milano sia una delle città dove gli stipendi sono più alti rispetto al resto d’Italia, paragonata ad altri posti nel mondo non supera la prova. Per potere d’acquisto, infatti, si trova al 33esimo posto, mentre nella lista riguardanti i salari medi si colloca alla 27esima posizione.

Nonostante Milano sia una delle città più costose d’Italia, è anche quella con gli stipendi medi annui più alti. Non è un caso che molte persone, provenienti soprattutto dal sud dello stivale, si spostino verso il capoluogo lombardo in cerca di un futuro e una professione migliore. Anche gli affitti a Milano sono molto alti, ma questo dato è compensato da un buon trasporto pubblico, migliore che in altre città italiane.

Milano è una delle metropoli più popolose d’Italia e d’Europa, dove vivono quasi un milione e mezzo di persone. È la quarta capitale mondiale della moda insieme a Parigi, New York e Londra, e anche il principale centro dell’editoria nel nostro paese. In ambito artistico e musicale, soprattutto, è riconosciuta a livello mondiale: questo grazie alla lunga tradizione del Teatro alla Scala, che ogni anno mette in scena opere di pregio con artisti il cui valore è noto in tutto il pianeta. Dal 2000, Milano è stata teatro di grandi trasformazioni urbanistiche e architettoniche volte a riqualificare interi quartieri e a farne uno dei centri nevralgici non solo d’Europa, ma anche del mondo. Nel 2016, inoltre, è stata una delle città più visitate dai turisti.