Milano Coffee Festival 2018

Berne troppo rende nervosi, ma non berne affatto renderebbe le giornate infinite. Stiamo parlando del caffè nella sua declinazione massima, l’espresso, che noi italiani abbiamo esportato in tutto il mondo al pari di pizza, vino e cultura culinaria.

Se c’è una cosa che inorridisce profondamente un saggio frequentatore di bar, è un barista che alla richiesta di un caffè chiede, soprattutto a Milano “Lo vuoi normale”? Quasi come se un semplice caffè cremoso e amaro fosse una cosa da folli. Questa domanda però fa intuire quanto ci sia ancora da fare nel campo della cultura del caffè se non sei nato nella Napoli delle tazzine da caffè bollenti o nella Roma del caffè servito in bicchiere.

Questi però sono pensieri da integralista, da chi vede nel caffè macchiato un’eresia, e nello zucchero che scende lentamente nella crema dell’espresso (quando fatto bene) la ricerca di un’illusione che renda dolce ciò che in realtà è amaro.

Insomma quello che trapela osservando la realtà dal bancone del bar, è che nonostante in Italia se ne consumino a ettolitri, forse non c’è una vera e propria cultura diffusa del caffè che possa sostenere la nostra tradizione. E forse per questo il primo Milano Coffee Festival (19 al 21 maggio – Spazio Base, Milano) è un festival veramente necessario che viene annunciato come “il primo grande evento dedicato alla cultura del caffè espresso italiano”. Promosso da Consorzio Promozione Caffè e Ucimac, con HostMilano-Fieramilano e in collaborazione con Sca-Specialty Coffee Association ha il fine di approfondire la conoscenza del mondo del caffè attraverso incontri, degustazioni, laboratori ed esposizioni.

Il calendario è ricco di incontri, tutti gratuiti – come del resto l’ingresso alla manifestazione – che vanno da approfondimenti letterari a incontri sul gusto, fino ad arrivare all’incontro che spinge verso il Sacro Graal della caffeina, la ricerca dell’Espresso Perfetto (Sabato e Domenica | ore 18.00/19.00).

E infine siamo realmente certi che una bevanda gustosa come un espresso fatto bene renda nervosi?