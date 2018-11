A Milano le Next Gen ATP Finals: ecco il premio in denaro per il tennista vincitore

editato in: da

Milano si trasforma in campo da tennis per le Next Gen ATP Finals 2018: riflettori puntati sul capoluogo lombardo per il grande evento mondiale del tennis.

La manifestazione è in programma dal 6 al 10 novembre ed è alla seconda edizione. Ha l’ambizioso obiettivo di selezionare le grandi promesse del presente e del futuro del tennis a livello mondiale. Futuri campioni giovani e ancora poco conosciuti al grande pubblico, ma promesse per lo sport di domani, dunque. In programma per la manifestazione, ci saranno sfide tra i migliori Under 21 a livello globale, accompagnati dall’hashtag ufficiale, che recita “don’t crack under pressure”, non cadere sotto pressione.

Le Next Gen ATP Finals 2018 si disputeranno nella sede di Fiera Milano, a Rho, ed è possibile acquistare i biglietti online, tramite il sito ufficiale.

I giovani campioni si sfidano con il format ormai conosciuto, che vede 8 giocatori suddivisi in due round robin. I primi due giocatori di ogni girone si sfideranno quindi nelle fasi conclusive, con semifinale e finale. Il vincitore della manifestazione riceverà una cifra di circa 200 mila euro, 204.364 euro per l’esattezza. Se poi il campione riuscisse ad arrivare in finale senza essere mai stato battuto in partita, l’assegno toccherebbe quasi i 400 mila euro, e precisamente 353.941 euro. Verrà assegnato infatti anche un “bonus imbattibilità“, per chi riuscirà a non perdere nessuna partita, equivalente a quasi 18 mila euro.

L’importante è partecipare, si dice. E così anche il solo premio di partecipazione prevede una cifra di tutto rispetto, 45 mila euro. Il montepremi completo tuttavia è ben più articolato ed è composto da premi previsti dal round robin alla finale. Alle riserve è assegnato un compenso in denaro di quasi 14 mila euro, 13.914 euro: una cifra rilevante, che in passato aveva fatto anche discutere.

Per ogni vittoria nel round robin, è previsto un premio di quasi 30 mila euro. Ci sarà anche un prize money per il finalista, che si aggiudicherà ben 113.052 euro. Al di sotto dei 100 mila euro invece i premi che verranno assegnati al terzo e quarto posto. Chi riuscirà a posizionarsi sul podio, guadagnerà 67.831 euro, mentre chi per un soffio vedrà passare il bronzo, potrà consolarsi con la modica cifra di 45.221 euro.