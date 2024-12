Fonte: 123RF I miglior prosecco premiati da Gambero Rosso

Con il Capodanno ormai alle porte, c’è chi cerca il prosecco perfetto per brindare, e chi è sempre alla ricerca di una bottiglia che coniughi qualità e prezzo.

Ebbene, se siete alla ricerca di un prosecco da gustare senza spendere troppo, i Tre Bicchieri assegnati da Gambero Rosso sono una garanzia. Ecco i premiati che non superano i 20 euro.

Valdobbiadene Extra Dry Molera 2023 – Bisol1542 (dai 10 ai 20 euro)

Con il suo bouquet delicato che alterna frutta matura e note floreali, il Molera è una delle bottiglie più fresche e bilanciate della selezione. Le bollicine sapide, l’acidità perfetta e la dolcezza contenuta lo rendono ideale per un brindisi in grande stile senza compromettere il budget.

Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut 2023 – BiancaVigna (dai 15 ai 20 euro)

Questo prosecco conquista per la sua eleganza, riuscendo a mantenere l’immediatezza tipica delle bollicine italiane, ma con una finezza e una tensione che lo rendono perfetto per ogni occasione. BiancaVigna, che coltiva i suoi vigneti in biologico, esprime il meglio delle zone di Ogliano e Soligo con una bottiglia asciutta e gastronomica, ideale per un brindisi di fine anno.

Valdobbiadene Rive di Farra di Soligo Extra Brut Col Credas 2023 – Adami (dai 15 ai 20 euro)

Con una freschezza che ricorda la mela Granny Smith, questo Extra Brut è un vero e proprio invito a un brindisi rinfrescante e sofisticato. Col Credas, una delle zone più prestigiose di Farra di Soligo, dà vita a un prosecco ricco di acidità e sapidità, perfetto per chi ama i gusti più decisi.

Valdobbiadene Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut Grande Cuvée del Fondatore Motus Vitae 2022 – Bortolomiol (dai 15 ai 20 euro)

Frutto dei ripidi pendii di San Pietro di Barbozza, il Motus Vitae è un Extra Brut che gioca con il frutto giallo maturo e la cremosità del sorso. Un prosecco che conquista per la sua complessità e la freschezza, perfetto per chi cerca qualcosa di più ricco senza superare i 20 euro.

Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Dry Dirupo Etichetta del Fondatore Nazareno Pola 2023 – Andreola (dai 15 ai 20 euro)

Con intense note di frutta matura e una freschezza che bilancia perfettamente la dolcezza, il Dirupo è un Extra Dry che rispecchia la qualità e la passione della cantina Andreola. Il suo sorso asciutto e persistente lo rende un’ottima scelta per un brindisi sofisticato.

Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. 2023 – Ruggeri & C. (dai 20 ai 30 euro)

Anche se il prezzo lievita un po’ oltre i 20 euro, questo Extra Dry merita una menzione speciale. Con profumi di frutta fresca e fiori, tra cui il gelsomino, e un sorso equilibrato tra bollicine, acidità e dolcezza, il Giustino B. è uno dei prosecco più apprezzati del Veneto, perfetto per chi cerca un extra dry dal carattere affascinante.

Valdobbiadene Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2023 – Graziano Merotto (dai 20 ai 30 euro)

Questo Brut Cuvée ha il frutto bianco come protagonista, con note floreali e una freschezza che si esprime in un sorso asciutto e lungo. Graziano Merotto, grazie alla sua esperienza e conoscenza del territorio, offre un prosecco che non tradisce mai le aspettative.

Valdobbiadene Rive di Rua Brut Particella 181 2023 – Sorelle Bronca (dai 20 ai 30 euro)

Particella 181 è un Brut che affascina per la sua raffinatezza e sapidità. Le sorelle Bronca, conosciute per il loro approccio originale, esprimono tutta l’identità dei vigneti più orientali di Rua in un prosecco equilibrato e di grande classe.