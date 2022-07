I 10 migliori gelati al mondo: il primo è in Italia

Fonte: 123RF Un cono gelato artigianale con più gusti

Dalla sua invenzione, oltre 500 anni fa a opera del genio rinascimentale Bernardo Buontalenti, il gelato non ha mai smesso di piacere e sorprendere. Nonostante la sua estrema semplicità di preparazione, non è sempre facile trovare un buon prodotto artigianale. Nel 2019 è nato il Gelato Festival World Ranking, una classifica mondiale permanente e aggiornata a cadenza annuale che premia i migliori chef del gelato in tutto il mondo. Anche quest’anno il titolo di miglior gelataio è di un italiano.

Cos’è il Gelato Festival World Ranking: in prima posizione sempre un italiano

Il Gelato Festival è una competizione nata in Italia nel 2011. Nel corso di questi 11 anni è cresciuta a livello internazionale, diventando il più importante torneo per gli amanti del gelato, con competizioni che si svolgono in oltre 22 nazioni e che portano i partecipanti a scontrarsi per l’ambito titolo di World Master.

Le classifiche mondiali del Gelato Festival hanno visto in cima, nelle edizioni 2019 e 2020, il calabrese Eugenio Morrone, gelato master che lavora da anni a Roma, dove ha aperto il locale Il Cannolo Siciliano, in zona Pigneto, diventato negli anni una delle mete più visitate dagli amanti del gelato.

Marco Venturino, il miglior gelataio del mondo è un ligure: chi è e dove lavora

Il suo successore è Marco Venturino, della gelateria I Giardini di Marzo a Varazze, in provincia di Savona. Il nuovo miglior gelataio al mondo ha dedicato la sua produzione alla sua terra, con due gusti davvero particolari. Si tratta del Liguretto, un sorbetto a chilometro zero di cui ha registrato il marchio, prodotto con limoni della Riviera Ligure e basilico di Genova DOP. E poi del Bocca di Rosa, ispirato alla canzone di Fabrizio De André, con cioccolato bianco aromatizzato all’acqua di rose del Parco dell’Angola.

Da oltre 20 anni, I Giardini di Marzo attira clientela grazie alla sua vocazione per i prodotti di qualità e alla particolarità dei suoi gusti, che spaziano dai grandi classici reinventati a novità assolute e non consumabili altrove. “Sono entusiasta di questo straordinario risultato che condivido con mia moglie, mia figlia e i miei dipendenti, che sono la mia forza”, ha dichiarato a Repubblica.

“La marcia in più che ci ha permesso di arrivare al primo posto del ranking mondiale è stata l’indiscussa originalità dei sapori delle nostre proposte, che hanno letteralmente lasciato a bocca aperta la giuria”, ha rivelato ai microfoni del quotidiano il nuovo miglior gelataio del mondo.

La top ten dei migliori gelati del mondo: ben 7 si trovano in Italia

Di seguito la top ten dei migliori gelatai al mondo. Delle 10 prime posizioni della classifica globale, ben 7 sono occupate da maestri del gelato che operano in Italia, e di cui è possibile assaggiare le creazioni a pochi passi da casa.

Marco Venturino de I giardini di Marzo a Varazze (Savona). Adam Fazekas di Fazekas Cukraszda a Budapest (Ungheria). Giovanna Bonazzi de La Parona del Gelato a Parona (Verona). Savannah G. Lee di Savannah’s Kitchen a San Francisco (Stati Uniti). Massimiliano Scotti di VeroLatte a Vigevano (Pavia). Maurizio Melani di Veneta Gelato Italiano a Valencia (Spagna). Fabio Forghieri della Gelateria dei Principi a Correggio (Reggio Emilia). Carlo Guerriero de La Cremeria Gelato Italiano a Cadice (Spagna). Paolo Pomposi della Gelateria Pasticceria Badiani a Firenze e Leonardo La Porta della Gelateria Miretti a Torino. Fabrizio Fenu de I Fenu a Cagliari.

Qua potete trovare le migliori gelaterie italiane divise per regione secondo Gambero Rosso, e qua i gusti più strani della scorsa estate. E se siete veri amanti del cibo Made in Italy, non potete perdervi questa classifica delle migliori pizzerie del nostro Paese.